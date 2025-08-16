GRABADO el 16-08-2025

Accidente en Puno: siete fallecidos por choque de bus y camión ROTATIVARPP DESPACHO

Al menos siete personas murieron y varias resultaron heridas luego que un bus interprovincial y un camión chocaran en la provincia de Lampa, en la región Puno.



Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

