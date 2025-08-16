GRABADO el 16-08-2025

GREMIO QUIERE A NORIEGA: Negociaciones AVANZADAS para que 'Samurái' deje Alianza Lima VamosalVAR

Gremio quiere a Erick Noriega Kevin Pacheco, periodista de RPP Deportes, informó que las negociaciones están avanzadas para que el 'Samurái' deje Alianza Lima rumbo a Brasil. ¿Pegará el salto?

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO ESPACIO VITAL VITALRPP 16/08/2025.

¿Por qué Bolivia enfrenta una crisis a poco de elegir a su próximo presidente?ENFOQUERPPENTREVISTA.

Congresista Azurín denuncia que la PNP utiliza chalecos antibalas deteriorados ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO SENCILLO Y AL BOLSILLO 16/08/2025 SENCILLOYALBOLSILLO.

¿Ataque en Trujillo refleja falta de liderazgo para combatir inseguridad? ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO DIALOGOFERPP 16/08/2025.

ENVIVO ENFOQUE DE LOS SÁBADOS ENFOQUERPP 16/08/2025.

Bolivia se prepara para sus elecciones generales en medio de incertidumbre ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 16/08/2025 ADNRPP.

¿Cómo va la economía peruana este 2025? ROTATIVARPP ENTREVISTA.

Accidente en Puno: siete fallecidos por choque de bus y camión ROTATIVARPP DESPACHO.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 16/08/2025 ROTATIVARPP.

Ley de Amnistía: congresista presenta PL para derogarla ROTATIVARPP ENTREVISTA.

Erick Noriega: ¿Se despide de Alianza Lima? ShortRPP.

GREMIO QUIERE A NORIEGA: Negociaciones AVANZADAS para que 'Samurái' deje Alianza Lima VamosalVAR.

Además hoy día 17 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO ESPACIO VITAL VITALRPP 16/08/2025

video

¿Por qué Bolivia enfrenta una crisis a poco de elegir a su próximo presidente?ENFOQUERPPENTREVISTA

video

Congresista Azurín denuncia que la PNP utiliza chalecos antibalas deteriorados ADNRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO SENCILLO Y AL BOLSILLO 16/08/2025 SENCILLOYALBOLSILLO

video

¿Ataque en Trujillo refleja falta de liderazgo para combatir inseguridad? ADNRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO DIALOGOFERPP 16/08/2025

video

ENVIVO ENFOQUE DE LOS SÁBADOS ENFOQUERPP 16/08/2025

video

Bolivia se prepara para sus elecciones generales en medio de incertidumbre ADNRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 16/08/2025 ADNRPP

video

¿Cómo va la economía peruana este 2025? ROTATIVARPP ENTREVISTA

video

Accidente en Puno: siete fallecidos por choque de bus y camión ROTATIVARPP DESPACHO

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 16/08/2025 ROTATIVARPP

video

Ley de Amnistía: congresista presenta PL para derogarla ROTATIVARPP ENTREVISTA

video

Erick Noriega: ¿Se despide de Alianza Lima? ShortRPP

video

GREMIO QUIERE A NORIEGA: Negociaciones AVANZADAS para que 'Samurái' deje Alianza Lima VamosalVAR

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Día del Niño

Día del Niño

Aniversario de la muerte del general don José de San Martín

Aniversario de la muerte del general don José de San Martín

Día Mundial del Peatón

Día Mundial del Peatón

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 17 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo