Para construir caminos, las hormigas obreras prescinden de organización »

Martes 22 de Enero de 2019 - Desde París (AFP)

Entre las hormigas obreras no hay capataz alguno. Estos insectos construyen sus senderos sin recibir ninguna consigna y sin intercambio de información que valga, según un estudio publicado este miércoles en la revista Proceedings of the Royal Society B.

"Es sorprendente, porque los comportamientos colectivos suelen organizarse a través de la comunicación", explicó a la AFP Thomas Bochynek, de la universidad Northwestern, en Estados Unidos, coautor del estudio. Las hormigas son insectos sociales y se considera que poseen una verdadera inteligencia colectiva.

La construcción de los caminos que emplea la colonia para llevar alimentos hasta el hormiguero requiere miles de obreros, según el estudio.

Cada colonia puede despejar hasta tres kilómetros de caminos por año, invirtiendo colectivamente hasta 11.000 horas de trabajo cada año para construirlos y mantenerlos.

Para comprender mejor cómo se organizan las hormigas para lograr realizar esos titánicos trabajos, Thomas Bochynek y sus compañeros observaron hormigas cortadoras de hojas sudamericanas, in situ y en laboratorio.

Lo que observaron es que no hay un reparto de tareas, ni supervisor, ni coordinación. Cada hormiga resuelve como le parece los problemas con los que se topa, y es la suma de todas las acciones individuales la que permite construir los caminos. Una organización totalmente diferente de la humana, muy jerarquizada y racionalizada.

Las hormigas "actúan únicamente en función de su propia percepción de los obstáculos", precisa el estudio.

Tal organización (o, más bien, falta de ella) permite ahorrar energía, pues comunicar, ya sea por contacto o mediante feromonas (que hay que producir, almacenar y segregar), genera un gasto energético, precisa Thomas Bochynek.

Otras noticias

Los líderes de Europa y China entrarán este miércoles en escena para abordar cuestiones comerciales en el Foro Económico de Davos, donde la situación en Venezuela volverá a estar en la agenda de un encuentro de presidentes latinoamericanos.

El banco central de Japón volvió a revisar a la baja este miércoles sus previsiones de inflación, una nueva muestra de sus dificultades para lograr la tasa de 2%, perseguida desde hace tiempo, ya que las autoridades consideran que es fundamental para impulsar la economía.

Para construir caminos, las hormigas obreras prescinden de organización » Entre las hormigas obreras no hay capataz alguno. Estos insectos construyen sus senderos sin recibir ninguna consigna y sin intercambio de información que valga, según un estudio publicado este miércoles en la revista Proceedings of the Royal Society B.

Sony trasladará su sede europea a Holanda debido al Brexit » El gigante japonés de la electrónica, Sony, decidió trasladar su sede europea de Gran Bretaña a Holanda, ante la perspectiva de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, prevista el 29 de marzo.

Con USD 43.400 millones, los videojuegos generan récord de ingresos en EEUU en 2018 » Desde "Fortnite" hasta "Pokemon Go", la industria de los videojuegos en Estados Unidos alcanzó el año pasado un récord de ingresos de 43.400 millones de dólares, según datos publicados el martes.

China elimina su retraso tecnológico al "robar" a EEUU, dice inteligencia estadounidense » China ha "comprimido" los plazos para desarrollar nuevas tecnologías al "robar" propiedad intelectual de Estados Unidos, lo que le permite competir con la supremacía norteamericana en esta área, dijo el martes un funcionario de inteligencia estadounidense.

Japón registra déficit comercial por primera vez desde 2015 » Japón registró déficit comercial el año pasado por primera vez desde 2015, debido a la ralentización de las exportaciones en un contexto de tensiones entre sus dos mayores socios comerciales, China y Estados Unidos.