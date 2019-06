Sector turístico ruso se lamenta ante la prohibición de vuelos entre Rusia y Georgia »

Sábado 22 de Junio de 2019 - Desde Moscú (AFP)

El sector turístico ruso se hallaba en estado de shock este sábado por la decisión gubernamental de prohibir vuelos entre Rusia y Georgia, una medida aparentemente de represalia ante las manifestaciones hostiles en la capital de esa república del Cáucaso.

El viernes, el presidente Vladimir Putin prohibió a las aerolíneas rusas volar hacia Georgia a partir del 8 de julio.

Ese mismo día, al menos 15.000 personas habían respondido en Tiflis a la convocatoria de la oposición y se dieron cita frente al Parlamento de Georgia. La manifestación se produjo por la indignación que provocó la intervención de un diputado ruso en el hemiciclo georgiano.

Esa prohibición de vuelos a Georgia tiene como objetivo "garantizar la seguridad nacional rusa, y proteger a los ciudadanos rusos de actividades criminales e ilegales", según el Kremlin.

El sábado, Rusia reforzó las medidas de boicot aéreo al prohibir, a partir de la misma fecha, los vuelos de aerolíneas georgianas hacia territorio ruso.

"El turismo en Georgia está aumentando, y esta decisión es dura para toda la industria", dijo en un comunicado Aleksan Mkrtchyan, jefe de Pink Elephant, una cadena de agencias de viaje.

Según el consenso general en el sector, Georgia no es un destino peligroso. "Los georgianos siempre han tratado bien a los rusos" afirmó a la AFP Irina Tyurina, portavoz del sindicato ruso de turismo.

Los dos países se afrontaron en una corta guerra en 2008 tras una intervención militar rusa en Georgia. Además Rusia mantiene tropas en dos regiones separatistas prorrusas georgianas fronterizas con su territorio.

Georgia es uno de los principales destinos para el turismo ruso. El año pasado 1,3 millones de rusos visitaron este país, una exrepública soviética.

En un comunicado, el ministerio de Relaciones Exteriores ruso pidió el sábado a las autoridades georgianas que garanticen la seguridad de los periodistas rusos en esa república tras un "intento de agresión", según la cancillería, contra un equipo de la televisión pública rusa "Rossia 24" en Tiflis.

Moscú ya prohibió los vuelos rusos hacia Georgia en octubre de 2006, luego en agosto de 2008 tras la guerra en Abjazia y Osetia del Sur.

Una conocida chef rusa, Elena Shekalova, se declaró mediante Facebook "conmocionada" por las prohibiciones. "¿Porqué deciden en nuestro lugar lo que no podemos comer, dónde no podemos ir o con quién no podemos ser amigos?", se preguntó.

(05/03/2019)

Vehículos Kía Stinger podrían presentar fallas en motor (05/03/2019)

Vehículos de marca Mercedes Benz presentarían fallas en información sobre airbagairbag (04/03/2019)

Vehículos de marca Mercedes Benz presentarían fallas en información sobre airbagairbag (27/02/2019)

Motocicleta lineal Yamaha modelo YZFR3 podría presentar problemas en palanca de cambios (11/02/2019)

Otras noticias

Varios centenares de activistas contra el carbón ingresaron este sábado a una mina a cielo abierto en el oeste de Alemania, que redujo su actividad desde el viernes, en el marco de una protesta de varios días.

Las diez hectáreas de un terreno experimental del oeste de Francia son un laboratorio al aire libre con un objetivo: seguir produciendo champán de calidad pese al cambio climático.

Lagos secos y peleas por agua en la ciudad india de Chennai » En las filas de espera para llenar los bidones estallan peleas y los lagos parecen paisajes lunares. En la ciudad india de Chennai (antiguamente Madrás) una sequía extrema obliga a los habitantes a luchar por el agua, convertida en el oro azul.

Brahim Takioullah, los retos gigantescos del hombre más alto de Europa » Es imposible dirigirle la palabra sin doblar el cuello. Con sus 2,46 metros de altura, el franco-marroquí Brahim Takioullah, el hombre más alto de Europa y el segundo del mundo, debe continuamente adaptarse a un mundo que no está hecho a su medida.

Sector turístico ruso se lamenta ante la prohibición de vuelos entre Rusia y Georgia » El sector turístico ruso se hallaba en estado de shock este sábado por la decisión gubernamental de prohibir vuelos entre Rusia y Georgia, una medida aparentemente de represalia ante las manifestaciones hostiles en la capital de esa república del Cáucaso.

Incendio masivo en una gran refinería en Filadelfia » Un gran incendio se desató este viernes en una refinería de petróleo en Filadelfia, con un saldo de cinco heridos y subas en los precios de la gasolina, dijeron funcionarios.

La Unión Europea se afinca en Cuba dispuesta a encarar a EEUU » La Unión Europea (UE), cuyas empresas están amenazadas por nuevas medidas de Estados Unidos contra Cuba, está plantando cara a Washington mediante la facilitación de sus inversiones en la isla.