Plan contra robo de combustible provoca escasez de gasolinas en México

Lunes 07 de Enero de 2019 - Desde México (AFP)

Un plan del gobierno de México para combatir el robo de combustible provocó escasez de gasolina en varios estados del país, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que no hay desabastecimiento.

"No hay problema de desabasto, lo que estamos cuidando es la distribución, no abrir los ductos para que no haya fugas, estamos abriendo con cuidado los ductos", dijo López Obrador en su habitual conferencia de prensa matutina.

"Se va a normalizar el abasto y al mismo tiempo vamos a garantizar que no se roben los combustibles", agregó.

Durante el fin de semana se observaron largas filas de automóviles para cargar gasolina en las estaciones de servicio principalmente en los estados centrales de México, Hidalgo, Jalisco, Guanajuato y Querétaro.

La estatal mexicana Pemex dijo en un comunicado que para combatir el robo de hidrocarburos, delito conocido en México como "huachicoleo", "se ha privilegiado el uso de medios de transporte más seguros, lo que implica cambios en la logística de entrega a las estaciones de servicio", lo que ocasionó retrasos en esos estados del centro del país.

A finales de 2018, López Obrador anunció un plan para detener el robo de combustibles, que en 2017 ocasionó pérdidas por 60.000 millones de pesos (unos 3.000 millones de dólares).

El plan del gobierno implica la vigilancia por parte de las fuerzas armadas de 50 puntos estratégicos de Pemex y catalogar el robo de combustible como un delito grave sin derecho a fianza.

El gobierno pidió también a las gasolineras no vender combustible robado y a los clientes no comprarlo.

El robo de combustible a Pemex ha crecido durante los últimos años e involucra tanto a grupos delincuenciales como a cárteles de la droga.

En 2017 se detectaron 10.363 tomas clandestinas en los ductos de Pemex y hasta octubre de 2018 se tenía reporte de 12.581.

Otras noticias

Un plan del gobierno de México para combatir el robo de combustible provocó escasez de gasolina en varios estados del país, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que no hay desabastecimiento.

Negociadores estadounidenses y chinos iniciaron el lunes en Pekín conversaciones para intentar poner fin a la guerra comercial entre las dos primeras economías del mundo.

Un buque de EEUU pasa por el mar de China en medio de negociaciones comerciales » Un barco de la Armada de Estados Unidos navegó el lunes cerca de unas islas en disputa en el mar de China Meridional, donde Pekín construyó unas instalaciones militares, en un momento en el que se inician las conversaciones comerciales entre ambos países.

Nuevas conversaciones comerciales entre la UE y EEUU el martes en Washington » La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, se reunirá el martes con su par estadounidense Robert Lighthizer en Washington, indicó este lunes un portavoz del ejecutivo comunitario.

El presidente de Nissan asegura que la alianza con Renault "no corre peligro" » La alianza industrial entre Renault y Nissan, en plena crisis por el arresto en noviembre en Japón del ejecutivo Carlos Ghosn, "no corre peligro", aseguró el presidente del fabricante japonés de automóviles en una entrevista el lunes con la AFP.

Negociadores de EEUU en Pekín para diálogos sobre guerra comercial » Los negociadores estadounidenses debían iniciar las conversaciones con sus homólogos chinos el lunes por la mañana en Pekín para tratar de poner fin a la guerra comercial entre las dos primeras economías del mundo.

Las playas de Lima vibran con ruido de los motores del Dakar-2019 » Miles de peruanos y turistas extranjeros llegaron el domingo hasta las playas de Lima para ver la largada del Rally Dakar 2019 que hizo temblar la costa al Pacífico con un vibrante sonido de motores.