Militantes ecologistas cubren con fotos sobre el cambio climatico un lienzo de Botticelli

Militantes ecologistas cubrieron el martes el cristal de protección de una obra maestra de Botticelli con fotos que reflejan los efectos del cambio climático.

Dos miembros del grupo "Última generación" pegaron imágenes de una ciudad de Toscana inundada cubriendo, en parte, el célebre lienzo del siglo XV "El nacimiento de Venus", expuesto en el museo de los Uffizi en la ciudad italiana de Florencia.

Los dos hombres fueron conducidos a una comisaría cerca del museo, dijo el grupo en un comunicado.

"El gobierno sigue fingiendo que los campos no se quemaron en enero, que el agua no será un problema este verano y que las viviendas destruidas por las inundaciones son accidentes y no el resultado de la elección de los seres humanos", denunció a uno de los dos manifestantes, Giordano, citado en el comunicado.

"En lugar de afrontar estos problemas reales, hace leyes absurdas" que castigan las acciones de defensa del clima, añadió.

El Parlamento italiano aprobó en enero una ley que aumenta las penas para los autores de acciones contra monumentos o lugares culturales, en respuesta a una serie de acciones de defensores del clima.

Una ley adoptada después de que un juez de Florencia estimara en diciembre que dos activistas que en 2022 habían pegado sus manos al cristal que protegía otra pintura de Botticelli, también expuesta en los Uffizi, no habían cometido delito.