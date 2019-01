López Obrador promete normalizar el abasto de combustible en México

Sábado 12 de Enero de 2019 - Desde México (AFP)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió este sábado que se normalizará el abasto de combustible tras varios días de escasez atribuida a su estrategia contra el robo de gasolinas.

"Poco a poco se va a ir normalizando la situación, no caigamos en pánico en compras precipitadas, si tienen combustible, no se preocupen, no se va a acabar la gasolina, administren lo que tienen", dijo el mandatario en un video difundido en sus redes sociales.

El gobierno decidió cerrar los ductos que transportan la gasolina y trasladar el combustible en camiones cisterna, lo que ha generado retrasos en su distribución y largas filas de automovilistas en las gasolinerías.

El mandatario no dio una fecha para que se normalice el abasto de combustible, aunque reiteró que en el país hay gasolina y diésel suficiente para atender la demanda.

"Tenemos gasolina y diésel suficiente en el país, hay reservas suficientes de gasolinas, es cosa nada más de cambiar el sistema de distribución, controlar los ductos, porque antes los tenían abiertos por completo y se ordeñaban", dijo.

El mandatario negó también que se esté comprando menos gasolina en Estados Unidos, como lo publicó la víspera el influyente diario The Wall Street Journal.

"Es falso lo que dice un periódico de Estados Unidos de que estamos comprando menos gasolina en el extranjero. No, desgraciadamente, estamos comprando más", dijo.

"El desabasto es por el combate al huachicol (robo de gasolina), nada más que parece que este periódico no hizo la investigación suficiente", agregó.

El diario había publicado que México redujo las importaciones de gasolina y crudo ligero de Estados Unidos desde que López Obrador asumió la presidencia el 1 de diciembre pasado.

Señaló que desde esa fecha se ha importado un promedio de 350.000 barriles por día, una disminución de 28% respecto a diciembre de 2017 y enero de 2018.

A finales de diciembre, López Obrador anunció un plan para detener el robo de combustible, que en 2017 ocasionó pérdidas por 60.000 millones de pesos (unos 3.000 millones de dólares).

El plan del gobierno implica la vigilancia por parte de las fuerzas armadas de 50 puntos estratégicos de Pemex y catalogar el robo de combustible como un delito grave sin derecho a fianza.

El robo de combustible a Pemex, que involucra a cárteles de la droga, ha crecido durante los últimos años. En 2017 se detectaron 10.363 tomas clandestinas en los conductos de la petrolera, y en 2018 se tenía reporte de 12.581 hasta octubre.

Otras noticias

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió este sábado que se normalizará el abasto de combustible tras varios días de escasez atribuida a su estrategia contra el robo de gasolinas.

Chile modernizará la infraestructura y mejorará la logística y la eficiencia energética de la base Presidente Eduardo Frei, su principal unidad operacional en la Antártida, anunció este sábado el presidente Sebastián Piñera.

El grupo chino Huawei despide a empleado detenido en Polonia por espionaje » El gigante chino de telecomunicaciones Huawei anunció haber cesado a un empleado arrestado en Polonia acusado de espionaje, distanciándose del caso en medio de sospechas en Occidente de que podría haber actuado a cuenta de los servicios secretos chinos.

La trufa negra española, a la conquista del mercado francés » El pitido estridente de un silbato marca el arranque de las subastas en el mercado de trufas negras de Lalbenque, en el suroeste de Francia. Es un lucrativo negocio, pero los productores andan preocupados por la dura competencia de España.

La salud y el bienestar de los mayores, un jugoso mercado para la tecnología » Rozanne Hird, una profesora de informática de 67 años, se muestra entusiasmada con el casco de realidad virtual que acaba de probar en el Consumer Electronics Show (CES) en Las Vegas: "Esto es genial, ¡vi la Ópera de Sydney y las pirámides de Egipto!".

Los comercios tradicionales confían en la tecnología para resistir » Golpeadas por el comercio electrónico, algunas tiendas tradicionales están utilizando robots inteligentes, pantallas de realidad aumentada y otras tecnologías con la esperanza de atraer y retener clientes para resistir ante gigantes como Amazon.

Un chileno cumple una década de pasión por el Dakar en una camioneta 'vintage' » En una impecable camioneta Ford F250 del año 1955, un aficionado chileno acompaña por décima vez la ruta del Rally Dakar, cuya 41ª edición arrancó el pasado lunes y acaba el próximo jueves, tras duras jornadas sobre las dunas y desiertos de Perú.