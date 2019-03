Estudiantes fingen morir frente a la ONU para protestar contra cambio climático

Viernes 15 de Marzo de 2019 - Desde Nueva York (AFP)

Alzando carteles en los que se lee "Nos están fallando" o "No hay un planeta B", unos 50 estudiantes neoyorquinos faltaron a clase el viernes y se hicieron los muertos frente a la ONU para exigir acciones urgentes contra el calentamiento global, parte de una protesta estudiantil internacional.

"Hoy los jóvenes de Estados Unidos declaran el fin de la era de la negación del cambio climático (...) Estamos pidiendo a los líderes que actúen de manera urgente", dijo Alexandria Villasenor, una de las organizadoras de la protesta, de 13 años.

Estudiantes de todo el mundo, de Hong Kong a Madrid pasando por Kampala, abandonaron el viernes las aulas y participaron en una huelga estudiantil internacional, impulsada por la adolescente sueca Greta Thunberg para denunciar la inacción de los gobiernos.

En Nueva York la primera de varias protestas previstas tuvo lugar frente a la sede de las Naciones Unidas, donde desde hace varias semanas, cada viernes, algunos estudiantes como Villasenor se reúnen para manifestar por el planeta.

"Cuando los adultos actúan como niños, los niños deben tomar acciones", dice el cartel de una de las adolescentes que se acostó en la acera.

El presidente Donald Trump niega el calentamiento climático y retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París que busca frenar el alza de la temperatura del planeta.

Aunque la flamante representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez presentó un plan medioambiental sin precedentes para combatir el cambio climático, el "Green New Deal", éste no es apoyado por los republicanos y no tiene chances de ser aprobado por el Congreso.

"Pido a los políticos que piensen lo que pasará cuando ya no estén, y sobre los niños que sufrirán debido a sus decisiones", dijo a la AFP una manifestante, Emma Rose Turoff, de 15 años.

"Ningún político está haciendo nada para cambiar esto", deploró Ella Goodman, de 12 años, que protesta cada viernes frente a la ONU desde hace un mes y llevaba un cartel con el dibujo de la Tierra y la leyenda "Estoy con ella".

Unas 2.000 manifestaciones estudiantiles están previstas o ya están teniendo lugar este viernes en 123 países, según el sitio de la campaña FridaysForFuture.

A pesar de 30 años de advertencias sobre las graves consecuencias del calentamiento global, las emisiones de dióxido de carbono alcanzaron niveles récord en 2017 y 2018.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU advirtió en octubre que solo una completa transformación de la economía global y de los hábitos de consumo podría impedir una catástrofe climática.

Diversos autos Toyota y Lexus presentarían falla en bolsa de aire de copiloto (05/03/2019)

Motocicleta lineal Yamaha modelo YZFR3 podría presentar problemas en palanca de cambios (05/03/2019)

Steriles Syringe podría no ser apta para la administración de insulina (04/03/2019)

Vehículos de marca Mercedes Benz presentarían fallas en información sobre airbagairbag (27/02/2019)

MOTOCICLETAS YAMAHA MODELOS YZFR3 y MT 03 PODRÍAN PRESENTAR PROBLEMAS EN MANGUERA DE RADIADOR (11/02/2019)

Otras noticias

La comunidad internacional se comprometió el viernes a una "reducción significativa" del plástico de uso único en la próxima década, un acuerdo descafeinado por las reticencias de varios países ricos a imponer más restricciones a los productos contaminantes.

Alzando carteles en los que se lee "Nos están fallando" o "No hay un planeta B", unos 50 estudiantes neoyorquinos faltaron a clase el viernes y se hicieron los muertos frente a la ONU para exigir acciones urgentes contra el calentamiento global, parte de una protesta estudiantil internacional.

El aire contaminado fuerza el éxodo de miles de niños en Mongolia » Mongolia es conocida por sus estepas interminables, sus lagos y sus nómadas. Un paisaje de postal que en invierno desaparece bajo la espesa niebla tóxica que cubre la capital y pone en peligro la salud de miles de niños.

China tiende la mano a EEUU con una ley sobre inversiones » Una ley considerada como una respuesta a las presiones comerciales de Estados Unidos y que ofrecería un trato equitativo a las inversiones extranjeras en China fue definitivamente adoptada este viernes por el parlamento en Pekín.

El vino natural busca su lugar en la alta gastronomía » La vorágine ecológica ha dado alas al consumo de vino natural, pero ¿hasta qué punto está logrando echar raíces en la alta gastronomía? Celebrado por unos, desacreditado por otros, el debate está servido.

Condenado en Japón el "barón del bitcóin" a dos años y medio de cárcel en suspenso » Un tribunal de Tokio condenó este viernes al francés Mark Karpelès, conocido como "el barón del bitcóin", acusado de malversación, a dos años y medio de cárcel en suspenso.

Empieza en Francia el análisis de las cajas negras del Boeing 737 MAX de Ethiopian Airlines » El análisis de las cajas negras del Boeing 737 MAX de Ethiopian Airlines, que se estrelló el domingo matando a 157 personas, comenzó este viernes en Francia.