Banco Santander cerrará una sucursal de cada cinco en Reino Unido

El grupo español Santander informó el miércoles que cerrará el 20% de sus sucursales en Reino Unido hasta finales de año, lo que debería implicar la supresión de unos 1.270 puestos de trabajo, debido al uso creciente de la banca en línea.

"Santander anuncia hoy un proyecto para remodelar su red de oficinas y cerrar 140 en respuesta al modo en que los clientes utilizan los servicios bancarios", explicó la filial británica del gigante español en un comunicado.

El grupo bajará la persiana en una sucursal de cada cinco de su red británica, que conservará 614 oficinas una vez terminada la remodelación. El banco publicó ya la lista de las agencias bancarias afectadas y un calendario preciso de todos los cierres.

"Santander consulta a las organizaciones sindicales sobre estos cambios propuestos para encontrar en cuanto sea posible roles alternativos para los 1.270 colegas concernidos", afirmó.

El banco "prevé que un tercio de los empleados afectados puedan ser redesplegados" en el seno de su red, precisó, lo que dejaría a unos 850 en la calle.

Para explicar esta decisión, Santander subrayó que las transacciones realizadas en las oficinas bancarias disminuyeron un 23% en los últimos tres años, al tiempo que se duplicaban las efectuadas en internet.

"La forma en que los clientes optan por usar los servicios bancarios ha cambiado drásticamente en los últimos años, cada vez más consumidores utilizan los servicios en línea y móviles", afirmó Susan Allen, directora de la banca comercial en Santander UK.

"Por consiguiente, tomamos decisiones muy difíciles para nuestras agencias menos frecuentadas y para aquellas que tienen a otras agencias en su entorno", precisó.

Todos los grandes bancos británicos han cerrado numerosas oficinas recientemente. La asociación de consumidores británica Which publicó en junio un estudio según el cual cada mes cierran unas 60 sucursales bancarias sumando todas las entidades presentes en Reino Unido.

La asociación alertó que este fenómeno se acelera, hasta el punto de dificultar el acceso a un cajero automático o a los servicios bancarios del día a día en algunas zonas del país.

