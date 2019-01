Francia alerta sobre riesgos para la salud de sustancias químicas presentes en pañales

Miércoles 23 de Enero de 2019 - Desde París (AFP)

La agencia de seguridad sanitaria francesa Anses advirtió el miércoles que algunas sustancias químicas presentes en los pañales desechables pueden representar un riesgo para la salud de los bebés.

Según Anses, no existe ningún dato epidemiológico que ponga en evidencia que los pañales desechables son nefastos para la salud de los bebés. No obstante "no se puede excluir riesgos" ya que algunos productos hallados en los pañales superan los umbrales sanitarios aceptables.

En concreto se trata de dos perfumes (butilfenilo metilpropional y hidroxiisohexil 3-ciclohexeno carboxaldehído), así como de determinados hidrocarburos aromáticos policíclicos (a veces cancerígenos), dioxinas o furanos.

Esta evaluación, "la primera" de este tipo a nivel mundial, fue solicitada por el gobierno francés en enero de 2017 después de un artículo de la revista 60 millones de consumidores.

En un intento por calmar a los padres de familia, el gobierno francés declaró que no existe un "riesgo grave e inmediato", pero exigió a los "fabricantes y distribuidores que se comprometan en un plazo de 15 días a eliminar estas sustancias de los pañales para bebés".

Tendrán que "tomar lo antes posible medidas para garantizar la seguridad de los productos en el mercado", señalaron los ministerios de Economía, Salud y Transición Ecológica, que se reunieron el miércoles con los fabricantes y distribuidores de pañales.

Los fabricantes tendrán que reevaluar "el uso de determinadas sustancias añadidas intencionadamente", como los perfumes.

"Quiero tranquilizar a los padres, Anses dicen que no hay un riesgo inmediato para la salud de los niños", declaró la ministra de Salud, Agnès Buzyn, tras la reunión.

"Obviamente, debemos seguir poniendo pañales a nuestros bebés, llevamos al menos 50 años poniendoles pañales", añadió.

Otras noticias

La agencia de seguridad sanitaria francesa Anses advirtió el miércoles que algunas sustancias químicas presentes en los pañales desechables pueden representar un riesgo para la salud de los bebés.

El grupo español Santander informó el miércoles que cerrará el 20% de sus sucursales en Reino Unido hasta finales de año, lo que debería implicar la supresión de unos 1.270 puestos de trabajo, debido al uso creciente de la banca en línea.

Taxis en huelga presionan en apertura de importante feria en Madrid » Una huelga de taxis en Madrid contra servicios de transporte con conductor como Uber y Cabify continuaba por tercer día este miércoles, coincidiendo con la inauguración de una importante feria de turismo frente a la cual protestaron centenares de taxistas.

Reino Unido está "abierto a los negocios", asegura el ministro de Comercio » El Reino Unido sigue siendo un destino "atractivo" para las inversiones extranjeras a pesar de la salida anunciada de varias empresas extranjeras por el Brexit, aseguró este miércoles en Davos el ministro de Comercio Internacional británico, que dijo que su país está "abierto a los negocios".

Bruselas llama a ser vigilantes con el sistema de "visados dorados" » La Comisión Europea publicará este miércoles un documento sobre los "visados dorados" en el que llama a ser vigilantes sobre los riesgos de este controvertido sistema con el que países del bloque otorgan la ciudadanía o la residencia a grandes inversores.

China y Europa entran en escena en Davos » Los líderes de Europa y China entrarán este miércoles en escena para abordar cuestiones comerciales en el Foro Económico de Davos, donde la situación en Venezuela volverá a estar en la agenda de un encuentro de presidentes latinoamericanos.

El Banco de Japón vuelve a reducir su previsión de inflación » El banco central de Japón volvió a revisar a la baja este miércoles sus previsiones de inflación, una nueva muestra de sus dificultades para lograr la tasa de 2%, perseguida desde hace tiempo, ya que las autoridades consideran que es fundamental para impulsar la economía.