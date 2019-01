Taxis en huelga presionan en apertura de importante feria en Madrid »

Una huelga de taxis en Madrid contra servicios de transporte con conductor como Uber y Cabify continuaba por tercer día este miércoles, coincidiendo con la inauguración de una importante feria de turismo frente a la cual protestaron centenares de taxistas.

Quemando neumáticos y un contenedor de basura, los taxistas bloquearon la vía de acceso al centro de convenciones donde fue inaugurada la Feria Internacional de Turismo (FITUR), una de las más importantes del mundo.

Los manifestantes pintaron el eslogan "VTC no es taxi" en el asfalto, en referencia a las plataformas de Vehículos de Transporte con Conductor, y gritaban "Sí se puede" y "El taxi unido jamás será vencido".

"Estamos para que se cumpla la ley, ni más ni menos", dijo a la AFP Juan Manuel Rodríguez, un taxista de 44 años.

Rodríguez vestía un chaleco amarillo, al igual que varios de sus compañeros, "en solidaridad" con las protestas en la vecina Francia. "Ellos están luchando por lo que creen justo y nosotros también", señaló.

Los taxistas también están en huelga en Barcelona, en medio de las crecientes tensiones con los servicios como Uber y Cabify, a los que acusan de competir de manera desleal con ellos pues no están sujetos a los mismos costes ni a la misma regulación.

La patronal de los VTC, Unauto, denunció que 80 VTC fueron dañados en Barcelona y 50 en Madrid desde que empezó la huelga.

En Madrid, un taxista resultó herido de gravedad y hospitalizado tras echarse encima durante una manifestación de un vehículo negro del que sospechaba era un VTC, que aceleró y se dio a la fuga.

Los servicios de emergencia de Madrid dijeron que el hombre de unos 30 años sufrió un "traumatismo craneoencefálico moderado-grave" y su estado es de "pronóstico reservado".

Los taxistas, que ya realizaron numerosas protestas en el pasado, exigen a las autoridades una regulación más estricta para los VTC.

Ante la presión, el gobierno regional de Cataluña (noreste) anunció el viernes que los clientes de Uber y Cabify tendrán que solicitar el servicio con 15 minutos de antelación.

Un tiempo insuficiente para los taxistas, que exigen una antelación de al menos 12 o 24 horas.

El martes, tras una reunión con los representantes del sector taxi, el gobierno catalán dijo que permitirá a las autoridades locales, como la alcaldía de Barcelona, aumentar el tiempo previo para contratar el servicio "a un máximo de una hora", según señaló una portavoz.

Para Unauto en la práctica esto "supone la desaparición en Cataluña del sector de las VTC y la destrucción de mas de 3.000 empleos", indicó la patronal en un comunicado.

