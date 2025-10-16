GRABADO el 16-10-2025

Así luce Lima tras la protesta

PBO Tras la masiva protesta realizada ayer en Lima en contra del Gobierno, así quedaron las calles de Lima. Hasta el momento se han reportado más de cien heridos, un muerto y diez personas detenidas.

Así luce Lima tras la protesta.

PBO Noticias: Un f4llecid0 y herid0s por protestas - En Vivo (Jueves 16 de octubre del 2025).

¿Quiénes fomentaron la vi0l3ncia durante la marcha?.

Combutters por PBO - En Vivo (Miércoles 15 de octubre del 2025).

¿Qué opina el nuevo premier sobre las protestas?.

PBO Noticias: José Jerí estrena gabinete ministerial - En Vivo (Miércoles 15 de octubre del 2025).

¿Butters le pidió a Medina que no forme parte del Gabinete?.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Día Mundial de la Alimentación

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día de la Educación Inclusiva

