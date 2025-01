#MarthaChuquipiondo, conocida como ‘La Mujer Boa’, llegó al programa #cafeconlachevez y habló abiertamente sobre diversos aspectos de su vida. Durante la entrevista, reveló detalles impactantes de su dura infancia marcada por torturas y abusos, su relación con #CromwellGálvez, los dos accidentes aéreos que sufrió, su paso por la cárcel, su lucha contra las drogas, su fe en Dios y mucho más. ¡No te pierdas esta entrevista con harto 'chimi chimi'! #entrevista #podcast



00:00 INICIO

04:15 MARTHA CHUQUIPIONDO REVELA QUE SU MADRE LA TORTURÓ TRAS ACUSAR A SU PADRASTRO DE ABUSADOR: "ENTRE LOS DOS ME PEGARON"

14:57 MARTHA CHUQUIPIONDO: "MI MAMÁ SE MURIÓ SIN PEDIRME PERDÓN, PERO YO LA PERDONÉ"

15:38 MARTHA CHUQUIPIONDO REVELA EL ORIGEN DE SU APODO 'LA MUJER BOA'

17:53 MARTHA CHUQUIPIONDO Y SU RELACIÓN CON LAS SERPIENTES: "NUNCA LES HE QUITADO LOS COLMILLOS, ME MORDÍAN Y HASTA TERMINABA DESMAYADA"

22:30 MARTHA CHUQUIPIONDO REVEA SECRETOS DE SU PRIMER ACCIDENTE AÉREO: "ERA UN VUELO MILITAR, YO NO DEBÍ ESTAR AHÍ"

30:02 MARTHA CHUQUIPIONDO Y LA TERRIBLE EXPERIENCIA DE CAER EN AVIÓN: "VI A LA GENTE QUEMARSE, PERO NADIE DECÍA NI AU"

36:30 MARTHA CHUQUIPIONDO REVELA ROMANCE CLANDESTINO CON CROMWELL GÁLVEZ: "AMBOS TENÍAMOS PAREJA. DURAMOS 9 AÑOS"

51:37 MARTHA CHUQUIPIONDO REVELA INFIDELIDADES DE NEY GUERRERO A MAGALY MEDINA: "TENÍA SU HAREM"

52:54 MARTHA CHUQUIPIONDO REVELA QUE LA ENVENENARON EN EL PENAL TRAS DENUNCIAR MAFIA

01:09:09 CAFÉS CARGADOS



Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.



Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj



Sitio web: https://trome.pe/



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/

Twitter: https://twitter.com/tromepe

Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/

Noticias adicionales en Trome Perú

MILAGROS PEDRESCHI confiesa que habló con PAMELA LÓPEZ tras escándalo de CUEVA

Milagros Pedreschi 'destruye' a Ricky Trevitazzo y Luigui Carbajal #cafeconlachevez #trome

JESÚS BARCO y la vez que ayudó a buscar el anillo de bodas al 'Mudo' Rodríguez | #trome #lafedecuto

Milagros Pedreschi hace leña a Karla Tarazona: "Es chabacana" | Trome

Jesús Barco y sus divertidas anécdotas con Alberto Rodríguez: "Casi pierde su anillo de matrimonio”

Carlos Vílchez sí fue ampayado por Magaly: “Fueron dos veces”, revela Milagros Pedreschi

Jesús Barco cuenta la vez que 'Loco' Vargas desmayó a uno de sus compañeros #lafedecuto #shorts

HORÓSCOPO MES DE ENERO: ¿Cómo le irá a cada SIGNO? #Predicciones con Soralla De Los Ángeles ✨🔮

La 'Mujer Boa': Su dura infancia, Cromwell Gálvez, dos accidentes aéreos y más CAFÉ CON LA CHEVEZ

KEIKO FUJIMORI: Poder Judicial anula juicio oral por caso Cócteles #noticias #trome #shorts

Con toda su hinchada: ALIANZA presentó su plantel 2025 en la Tarde Blanquiazul | Alianza 2-0 Emelec

¡'LA MUJER BOA' CALIENTA EL CAFÉ! ☕😱🔥 Este MIÉRCOLES 6pm #cafeconlachevez | #shorts #trome

ASÍ REACCIONARON VENEZOLANOS en PERÚ tras JURAMENTACIÓN de MADURO para TERCER MANDATO | Trome

JESÚS BARCO y las apuestas con NICOLÁS CÓRDOVA, ex técnico de la U #shorts #lafedecuto

Así fue la TOMA DE POSESIÓN de MADURO en VENEZUELA y el RECHAZO INTERNACIONAL | Trome

Además hoy día 16 de Enero en el calendario del Perú.

Más videos de Trome Perú

Todos los videos desde el canal Trome Perú en Youtube.