GRABADO el 02-04-2025

DAYRON MARTIN: Anelhí, la infidelidad con Aída Martínez, Sofía Franco, las drogas y más

El cubano y ex de Anelhi, DayronMartin reaparece y suelta todo: las drog4s con Anelhi, Sofía Franco, el escándalo con AídaMartínez, lo del Vale Todo y más. ¡No te pierdas esta entrevista con harto 'chimi chimi'! cafeconlachevez podcast



00:00 Inicio

07:52 Dayron revela cómo conoció a Anelhí: "Llegué a Perú de Cuba y la conocí bajando del avión"

08:11 Dayron confiesa que se interesó en Anelhí y Sofía Franco: "Las invité a salir a las dos, alguna me tenía que ligar"

12:32 Dayron recuerda que Anelhí lo invitó al 'Vale todo' por particular razón: "Ahí no entran las cámaras de Magaly"

15:54 Dayron revela que Anelhí se lo 'chapó' por primera vez: "Se me avalanzó encima porque vio que yo tenía verguenza"

19:36 Dayron desmiente a Aída Martínez sobre infidelidad a Anlehí: "Ella sabía que yo estaba casado, su asistente de producción nos tomó la foto"

24:52 Dayron reconoce que se equivocó con Anelhí pero niega que la haya golpeado: "Yo me creía el bacán, pero nunca la agredí"

28:57 Dayron revela que Anelhí le fue infiel: "Estuvo con un muchacho cubano"

30:48 Dayron niega que se haya hundido en las drogas: "Nunca estuve pegado"

32:50 Dayron confiesa que se drogaba con Anelhí: "Compartíamos juntos de vez en cuando"

37:19 Dayron confiesa que Anelhí fue el 'amor de su vida': "La vida mía completa"

37:37 Dayron confiesa que se está divorciando tras dos años de matrimonio: "Cuando hay amores narcisistas..."

52:28 Dayron no niega que pueda volver con Anelhí: "Lo único que puedo decir es que todo fluye bien entre nosotros y nos queremos mucho"



