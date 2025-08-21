GRABADO el 21-08-2025

EDWIN OVIEDO: Cómo llegó a la FPF, la videncia de Gareca, Rusia 2018, Infantino y más lafedecuto

El ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol , Edwin Oviedo, aún tiene más aguadito para todos los seguidores de la Fe de Cuto y en esta segunda parte nos contará acerca de los otros movimientos que hizo como presidente del Aurich, cómo llegó a ser presidente de la Federación y quienes lo acompañaron en sus inicios, las campañas para Rusia 2018, lo que vivió en el Mundial y muchas más anécdotas que traen pura candela.



00:00 INICIO

01:59 EDWIN OVIEDO NOS HABLA DE LA TRANSFERENCIA DE REIMOND MANCO A ARABIA

07:36 EDWIN OVIEDO Y LA VENTA DE GUISAZOLA AL FUTBOL ARGENTINO

10:34 EDWIN OVIEDO NOS CUENTA SOBRE EL INTERES DE LA U DE CHILE SOBRE WILLIAM CHIROQUE

13:01 EDWIN OVIEDO Y LA HISTORIA QUE LE CONTO ROBERTO OVELAR CUANDO ESTUVO EN EL AURICH

16:01 EDWIN OVIEDO NOS HABLA SOBRE QUIEN LO LLEVO A POSTULAR A LA FEDERACION

27:08 EDWIN OVIEDO Y LA FORMA EN QUE ARMO SU EQUIPO DE TRABAJO PARA LA FEDERACIÓN Y COMO BUSCÓ A GARECA

36:44 EDWIN OVIEDO NOS HABLA SOBRE EL PROCESO PARA RUSIA 2018

45:59 EDWIN OVIEDO Y LA HISTORIA DE COMO EL PRESIDENTE DE LA FIFA INFANTINO AYUDO EN EL CASO GUERRERO

57:58 EDWIN OVIEDO FUE A PRISIÓN LUEGO DEL MUNDIAL DE RUSIA 2018

01:01:17 EDWIN OVIEDO NOS CUENTA SOBRE SI VOLVERA AL FUTBOL

01:10:57 PREGUNTAS PICANTES



