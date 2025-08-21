GRABADO el 21-08-2025

Universitario vs Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores Trome

Universitario se juega su última carta en la CopaLibertadores2025. Los cremas visitan a Palmeiras en el Allianz Parque de Sao Paulo con la misión de revertir una serie que luce cuesta arriba tras la goleada sufrida en la ida. Mientras los de Jorge Fossati llegan con bronca y sed de revancha, el Verdao vive un presente arrollador y quiere sellar sin problemas su pase a cuartos de final.


Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día del Café Peruano

Día del Café Peruano

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Mundial del Folclore

Día Mundial del Folclore

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Pasacalle turístico en Moquegua

Pasacalle turístico en Moquegua

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

