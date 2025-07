GRABADO el 03-07-2025

¡HISTÓRICO TRIUNFO! Perú derrota a Brasil tras 32 años y sorprende en la Copa América de Vóley

HAZAÑA PERUANA Después de 32 años, Perú logró vencer a Brasil en un torneo absoluto. De esta manera suma así su primera victoria en la Copa América de Vóley 2025. El resultado no solo rompe una larga racha, sino que cobra mayor valor al conseguirse como visitante. En la próxima jornada, la selección peruana enfrentará a Chile, en busca de mantener el impulso y seguir avanzando en el campeonato.





noticiasperu loultimonoticiasperu noticiashoyperu voleyperuano deportes deportesperu voleybol copaamericavoley brasil peruvsbrasil triunfo orgulloperuano



