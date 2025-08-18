GRABADO el 18-08-2025

Más del 80 de colegios carecen de seguridad vial en el Perú

Cerca del 80 de colegios ubicados en el Perú carecen de seguridad vial, tales como señalizaciones o rompemuelles estudio de Touring así lo demuestra.

Más del 80 de colegios carecen de seguridad vial en el Perú.

Día Internacional de la Asistencia Humanitaria

Semana del Paciente Reumático

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Día Internacional de la Fotografía

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Adquisición del BAP Ferré, primer destructor misilero de la Marina de Guerra del Perú

