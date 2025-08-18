GRABADO el 18-08-2025

Más del 80 de colegios carecen de seguridad vial en el Perú

Cerca del 80 de colegios ubicados en el Perú carecen de seguridad vial, tales como señalizaciones o rompemuelles estudio de Touring así lo demuestra.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

EXITOSA DEPORTESAGUSTÍN LOZANO SEGUIRÁ EN LA FPF - LA U SE COMPLICÓ EN EL CLAUSURA 2025 - 18/08/25.

Enormes huecos en la av. Coronel Inclan: Vecino cuestiona expediente técnico.

Más del 80 de colegios carecen de seguridad vial en el Perú.

Campaña La Liga del Ahorro TEA 5: ¿En qué consiste?.

Agustín Lozano fue reelegido: "Es un día triste para el fútbol peruano", expresa 'Castor'.

Agustín Lozano fue reelegido: "Es un día triste para el fútbol peruano", expresa 'Castor'.

Agustín Lozano en la Videna hasta 2030: Fue reelegido como presidente de la FPF.

Astudillo sobre avión militar de Colombia en Santa Rosa: "Estaba retornando de Iquitos a Leticia".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 18/08/25.

Consejos alimenticios para cuidar la piel.

Padre de Sheyla Gutiérrez exige a ministros impedir fuga del presunto asesino de su hija.

Especialista en catarata, nos explica las causas y tratamientos de esta enfermedad.

Canciller asiste a la Comisión de Relaciones Exteriores ante recientes tensiones con Colombia.

Citan a ministro del Interior para que informe sobre la implementación de leyes de seguridad.

Motociclistas rechazan uso obligatorio de chaleco con placa: "No soluciona la criminalidad".

Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.