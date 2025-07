GRABADO el 21-07-2025

¡ESCÁNDALO EN LA JNJ! Fue sentenciado por violencia y hoy es presidente de la JNJ: NADIE cuestionó

ESCÁNDALO El actual presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, está en el centro de una nueva polémica tras revelarse que cuenta con una sentencia consentida por violencia familiar. El dato pasó desapercibido en el proceso de selección, y ningún miembro de la comisión que lo entrevistó profundizó en el caso.



El defensor del Pueblo admitió que no hubo repreguntas al respecto, pero sostuvo que Ríos no estaría impedido de ejercer el cargo, ya que la sentencia data de 2011 y la Ley Orgánica de la JNJ que prohíbe el ingreso de personas con este tipo de antecedentes recién entró en vigencia en 2019.



Actualmente, ese delito es sancionado con pena de cárcel. Pese a ello, Gino Ríos preside la institución encargada de evaluar e investigar a jueces y fiscales en todo el país.



En la entrevista de selección, incluso el expresidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, mencionó denuncias contra el postulante, pero no insistió en la sentencia condenatoria.





