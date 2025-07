GRABADO el 24-07-2025

SE MARCHÓ AVERGONZADO A gritos expulsan a Defensor del Pueblo en Puno por ser 'cómplice' de Dina

CASI LO LINCHAN El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, vivió un vergonzoso y tenso momento durante su participación en el Encuentro Regional de Comunidades Campesinas en Puno. En pleno Teatro Municipal, fue recibido con abucheos, pifias y gritos por parte de las autoridades originarias de las 13 provincias, que rechazaron de manera categórica su presencia. Los asistentes lo confrontaron duramente por su silencio frente a las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Ante la creciente indignación y los reclamos, Gutiérrez no tuvo más opción que abandonar el evento en medio del repudio generalizado.



¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu loultimonoticiasperu noticiashoyperu ultimasnoticias noticiashoy puno dinaboluarte protestasperu protestas rechazo

Desde El Búho pe

¿HUMILDE? Un movimiento joven y sin dinero: así se presenta Alfonso López Chau a la presidencia.

Entrevista: Alfonso López-Chau AGENDA REGIONAL.

Ofensor del Pueblo es expulsado de Puno Pico a Pico con Mabel Cáceres.

¡AMENAZADA! Porky y ministro acuñista arrastran a Dina a su guerra: podrían quitarle respaldo.

PASÓ EN EL PERÚ Rechazan a Defensor del Pueblo, Harvey Colchado rechaza unirse a partido político.

INCREÍBLE PERO CIERTO: Dina Boluarte pide disculpas y promete que cambiará por el bien del país.

NO SE METAN Janet Tello responde críticas y admite errores, pero advierte al Congreso por reformas.

EXPLOTA LA IRA POR LA INSEGURIDAD Ciudadanos reaccionan con furia ante presuntos extorsionadores.

SE MARCHÓ AVERGONZADO A gritos expulsan a Defensor del Pueblo en Puno por ser 'cómplice' de Dina.

¡NOS DEJA MAL PARADOS! Este Gobierno sienta mal precedente al desacatar tratados internacionales.

¡OTRA DEL CONGRESO! Ley de Amnistía enfrenta a Perú con el derecho internacional, según abogado.

Arequipa: Poder Judicial rechaza prisión preventiva contra 8 detenidos en Chala PASÓ EN EL PERÚ.

¡OJEROSA Y DEMACRADA! Betssy Chávez lleva 8 días en huelga de hambre por denunciar abusos.

Cusco: Salhuana intenta tomar distancia del archivamiento de la investigación contra Dina Boluarte.

PASÓ EN EL PERÚ: Poder Judicial rechaza prisión preventiva contra 8 detenidos en Chala.

Además hoy día 26 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.