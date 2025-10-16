GRABADO el 16-10-2025

GASTRITIS: SÍNTOMAS, CAUSAS Y CÓMO PREVENIRLA EN VIVO Doctor Trome

¿Sufres de acidez, dolor o ardor estomacal después de comer? En este nuevo episodio de Doctor Trome en Vivo, conversamos con el Dr. Pedro Larrea, gastroenterólogo, sobre uno de los males más comunes entre los peruanos: la gastritis. El especialista nos explica cuáles son sus principales causas, síntomas de alerta, cómo se diagnostica y trata, además de darnos consejos prácticos para prevenirla desde la alimentación y el manejo del estrés.



También resolveremos mitos y verdades sobre la gastritis y leeremos tus preguntas en vivo desde YouTube y TikTok.



DoctorTrome Salud Gastritis TromeEnVivo Trome





Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.



Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj



Sitio web: https://trome.pe/



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/

Twitter: https://twitter.com/tromepe

Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/tromepe

Desde Trome Perú

GASTRITIS: SÍNTOMAS, CAUSAS Y CÓMO PREVENIRLA EN VIVO Doctor Trome .

Pato Ovalle se sincera tras distanciamiento con su padre: Maltrató a mi mamá cafeconlachevez.

FLACO GRANDA: El sueldazo en El Gran Chef, Nair Aliaga, Rusia 2018 y más cafeconlachevez.

PAUL COMINGES recordó su primera pizza y cómo llegaron heladas hasta su casa lafedecuto.

Pato Ovalle confiesa que su hija mayor lo celaba con Lisandra Lizama cafeconlachevez.

Palabras de DANIELA DARCOURT sobre su amor con WALDIR FELIPA antes de la ruptura cafeconlachevez.

HORÓSCOPO SEMANAL del 14 al 19 de octubre Predicciones con Soralla De Los Ángeles .

¡FLACO GRANDA SUELTA BOMBITAS! MIÉRCOLES 6PM trome cafeconlachevez.

El día que le dijeron Cebolla, "la mejor chapa que escuchó en su vida" lafedecuto trome.

Pato Ovalle revela que una de las madres de sus hijas lo denunció trome cafeconlachevez.

¡POLÉMICA por el partido SUSPENDIDO de la U y CRISTAL y lo que dejó Perú vs. Chile! Trome.

JOSÉ JERÍ: perfil y escándalos del nuevo presidente del Perú tras la caída de Dina Trome.

Pato Ovalle revela por qué se fue de La Casa de la Comedia trome cafeconlachevez.

Paul Cominges y su decepción con Roberto Martinez trome lafedecuto.

CLAUDIO TECHERA: Su melena, su inesperado retiro, la fractura a su compañero y más lafedecuto.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Trome Perú

Todos los videos desde Trome Perú en Youtube.