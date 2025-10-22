GRABADO el 22-10-2025

A una semana de las protestas en contra el gobierno de José Jerí y el Congreso y en demanda de la derogación de normas que debilitaron la lucha contra el crimen organizado, el primer ministro, Ernesto Álvarez Miranda, se presenta ante el Parlamento, donde expondrá la política general del Ejecutivo y solicitará el voto de confianza para su Gabinete Ministerial.



Álvarez Miranda, en los dos últimos días, se reunió con los representantes de las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Perú Libre, Fuerza Popular y la hoy oficialista Somos Perú. Precisamente, de acuerdo con fuentes de El Comercio, estas cuatro agrupaciones, además, de Acción Popular y Honor y Democracia han comprometido su respaldo a favor de la investidura.



