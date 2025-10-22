GRABADO el 22-10-2025

FERNANDO ARMAS Y MIGUEL MORENO: Imitaciones de Gladys Tejeda, Farfán, Magaly y más cafeconlachevez

Fernando Armas y Miguel Moreno lo contaron todo en Café con la Chevez: sus inicios en la comedia, qué opinan de Magaly Medina, las imitaciones que les han causado problemas, intenciones políticas y más... No te pierdas este café con harto chimi chimi''



cafeconlachevez miguelmoreno entrevista podcast fernandoarmas jeffersonfarfan



00:00 INICIO

00:16 INTRODUCCIÓN DE FOTOS

00:52 PROMOCIÓN DEL PROGRAMA

02:01 PRESENTACIÓN DE LOS INVITADOS

13:46 MIGUEL MORENO HABLA DE SU ESPOSA

29:28 MIGUEL MORENO DICE QUE MARTÍN VIZCARRA ES EL ÚLTIMO GRAN POLÍTICO

34:30 EN POCAS PALABRAS

42:36 FERNANDO ARMAS SE DISTANCIA DE MAGALY

44:23 FERNANDO ARMAS RECUERDA SU PASO POR LA POLÍTICA EN EL PARTIDO MORADO

47:28 CAFÉ CARGADO

56:50 FERNANDO ARMAS RECUERDA SU IMITACIÓN DE GLADYS TEJEDA Y CÓMO FUE CRITICADO

58:14 MIGUEL MORENO Y LAS CRÍTICAS POR SU IMITACIÓN A FARFÁN



Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.



Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj



Sitio web: https://trome.pe/



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/

Twitter: https://twitter.com/tromepe

Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/tromepe

Desde Trome Perú

ÁLVARO BARCO Y LA VEZ QUE EL PUMA Y PAOLO REVENTARON UNA RATA BLANCA trome lafedecuto.

Fernando Armas recuerda su imitación de Gladys Tejeda: "Le envié mis disculpas" cafeconlachevez.

Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO por la fecha 14 del torneo Clausura Trome.

¡Alexandra del Solar llega a la Fe de Cuto! VIERNES 6PM trome lafedecuto.

ALEXANDRA DEL SOLAR: Su vuelta con Álvaro Barco, el grave Covid de Chemo' y más lafedecuto.

ÁLVARO BARCO cuenta que usó la CAMISETA 10 de GERMÁN LEGUÍA trome lafedecuto.

Flaco Granda niega haber mantenido un romance con Nair Aliaga trome cafeconlachevez.

Miguel Moreno y lo que piensa de Martín Vizcarra cafeconlachevez trome.

CONGRESO OTORGA VOTO DE CONFIANZA A GABINETE DE ERNESTO ÁLVAREZ EN VIVO Trome.

FERNANDO ARMAS Y MIGUEL MORENO: Imitaciones de Gladys Tejeda, Farfán, Magaly y más cafeconlachevez.

Techera confesó que llegó a desear que su compañero se lesione ¡Y lo que pasó después fue increíble!.

Flaco Granda cuenta porque se quedó varado en París trome cafeconlachevez.

DECLARAN ESTADO DE EMERGENCIA EN LIMA Y CALLAO POR 30 DÍAS trome noticias peru.

HORÓSCOPO SEMANAL del 21 al 26 de octubre Predicciones con Soralla De Los Ángeles Trome.

¡HARTO CAFÉ CARGADO! Fernando Armas y Miguel Moreno en cafeconlachevez MIÉRCOLES 6PM trome.

Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Trome Perú

Todos los videos desde Trome Perú en Youtube.