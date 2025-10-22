FERNANDO ARMAS Y MIGUEL MORENO: Imitaciones de Gladys Tejeda, Farfán, Magaly y más cafeconlachevez
Fernando Armas y Miguel Moreno lo contaron todo en Café con la Chevez: sus inicios en la comedia, qué opinan de Magaly Medina, las imitaciones que les han causado problemas, intenciones políticas y más... No te pierdas este café con harto chimi chimi''
cafeconlachevez miguelmoreno entrevista podcast fernandoarmas jeffersonfarfan
00:00 INICIO
00:16 INTRODUCCIÓN DE FOTOS
00:52 PROMOCIÓN DEL PROGRAMA
02:01 PRESENTACIÓN DE LOS INVITADOS
13:46 MIGUEL MORENO HABLA DE SU ESPOSA
29:28 MIGUEL MORENO DICE QUE MARTÍN VIZCARRA ES EL ÚLTIMO GRAN POLÍTICO
34:30 EN POCAS PALABRAS
42:36 FERNANDO ARMAS SE DISTANCIA DE MAGALY
44:23 FERNANDO ARMAS RECUERDA SU PASO POR LA POLÍTICA EN EL PARTIDO MORADO
47:28 CAFÉ CARGADO
56:50 FERNANDO ARMAS RECUERDA SU IMITACIÓN DE GLADYS TEJEDA Y CÓMO FUE CRITICADO
58:14 MIGUEL MORENO Y LAS CRÍTICAS POR SU IMITACIÓN A FARFÁN
