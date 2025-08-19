GRABADO el 19-08-2025

Fernando Rospigliosi sobre nueva ley de amnistía: Militares y PNP nos salvaron de Pedro Castillo

Luego de la promulgación de ley de amnistía para Policías y Militares que combatieron el terrorismo durante 1980 hasta el 2000, el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, anunció que busca presentar una norma similar.

De acuerdo a la iniciativa del parlamentario, se busca perdonar a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Fuerzas Armadas que participaron en las manifestaciones contra la gestión de Dina Boluarte a finales de 2022 y en los primeros meses del 2023.

FERNANDO ROSPIGLIOSI DEFIENDE SU INICIATIVA

En declaraciones a los medios de comunicación, Fernando Rospigliosi enfatizó que los miembros de las entidades no deberían ser juzgados debido a que salvaron a los peruanos de que se instale una dictadura en el país a manos de Pedro Castillo.

Los Militares y Policías que defendieron al país y salvaron al Perú de caer en manos de la dictadura que pretendía imponer Pedro Castillo de convertirnos en una Cuba o Venezuela, están siendo procesados injustamente, comentó.

Dile adiós al dolor con el tratamiento regenerativo preferido de los artistas.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MARTES 19 DE AGOSTO DEL 2025.

Fernando Rospigliosi sobre nueva ley de amnistía: Militares y PNP nos salvaron de Pedro Castillo.

Pedro Castillo: Partido "Todo con el Pueblo" logra su inscripción ante el JNE.

TC dispone suspender investigaciones contra presidenta Dina Boluarte hasta que culmine su mandato.

EXCLUSIVO ¡Cuidado! Víctima descarga falso link con ofertas de pasajes y pierde 15 mil soles.

Niño queda atrapado en escalera eléctrica de centro comercial en Cusco.

Tumbes: Pobladores lanzan piedras a policías para frustrar intervención.

Empresa de transportes Etmosa cierra por amenazas de extorsionadores.

Elvis Vergara presidirá la Comisión de Ética: Es la segunda Comisión a su cargo.

Vizcarra reaparece tras detención: fue en audiencia por caso Lomas de Ilo y hospital de Moquegua.

César Acuña a trujillanos: Cumplí mi compromiso de invertir en seguridad.

La Victoria: Cómicos ambulantes denuncian agresión de fiscalizadores en Gamarra.

San Juan de Lurigancho: directora de colegio renuncia tras amenazas de extorsionadores.

Paro dividido: Los Chinos, Nueva América, La 50 y más empresas no se detendrán este 21 de agosto.

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación Política de la provincia constitucional del Callao

Creación Política de la provincia constitucional del Callao

Aniversario de la Provincia Constitucional del Callao

Aniversario de la Provincia Constitucional del Callao

Nacimiento de Bernardo O\'Higgins

Nacimiento de Bernardo O\'Higgins

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Fundación de la ciudad de Tarapoto

Fundación de la ciudad de Tarapoto

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

