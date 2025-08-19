GRABADO el 19-08-2025

Fernando Rospigliosi sobre nueva ley de amnistía: Militares y PNP nos salvaron de Pedro Castillo

Luego de la promulgación de ley de amnistía para Policías y Militares que combatieron el terrorismo durante 1980 hasta el 2000, el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, anunció que busca presentar una norma similar.



De acuerdo a la iniciativa del parlamentario, se busca perdonar a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Fuerzas Armadas que participaron en las manifestaciones contra la gestión de Dina Boluarte a finales de 2022 y en los primeros meses del 2023.



FERNANDO ROSPIGLIOSI DEFIENDE SU INICIATIVA



En declaraciones a los medios de comunicación, Fernando Rospigliosi enfatizó que los miembros de las entidades no deberían ser juzgados debido a que salvaron a los peruanos de que se instale una dictadura en el país a manos de Pedro Castillo.



Los Militares y Policías que defendieron al país y salvaron al Perú de caer en manos de la dictadura que pretendía imponer Pedro Castillo de convertirnos en una Cuba o Venezuela, están siendo procesados injustamente, comentó.

Desde 24 Horas

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

