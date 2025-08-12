GRABADO el 12-08-2025

Elio Riera recibió invitación de César Acuña para postular a la Cámara de Diputados por APP

El vocero de Alianza para el Progreso (APP), Elio Riera, anunció que evalúa postular a la Cámara de Diputados en las elecciones generales de 2026, luego de recibir una invitación directa de César Acuña. Según indicó, la propuesta incluye ocupar el número 3 en la lista del partido, lo que consideró un honor y una oportunidad para representar a jóvenes profesionales comprometidos con el cambio.



Durante una entrevista en el programa Prueba de fuego de RPP TV, Riera señaló que su motivación para participar en la contienda electoral no es económica, sino la posibilidad de impulsar reformas necesarias en el sistema de justicia. El sueldo de congresista no es algo que nos llame la atención, sino la intención de proponer cambios, como penas más severas para violadores de menores y sanciones más claras para organizaciones criminales, sostuvo.



El abogado explicó que César Acuña busca convocar a nuevos cuadros políticos con capacidad técnica y compromiso social. En ese sentido, recalcó que es fundamental fortalecer la lucha contra el crimen organizado y mejorar la efectividad de las sentencias en delitos graves, más allá de las prisiones preventivas.



POSIBILIDAD LATENTE



Finalmente, Riera no descartó que el líder de APP vuelva a tentar la presidencia de la República, aunque precisó que la decisión sobre la candidatura presidencial se tomaría en los próximos días. Mientras tanto, su posible postulación a la Cámara de Diputados se mantiene como una posibilidad muy latente dentro de la estrategia electoral del partido.

Desde 24 Horas

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

