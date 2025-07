GRABADO el 28-07-2025

CIERRE DE CALLES AFECTA A PEATONES EN EL CENTRO DE LIMA

Transeúntes que llegan al Centro de Lima manifiestan su molestia por el cierre de calles, ya que no permite que lleguen a sus destinos. Además, quienes trabajan en la alameda Chabuca Granda señalan que hoy puede ser un día de pérdidas debido a que no pueden entrar al espacio usual dónde desarrollan sus acividades.



