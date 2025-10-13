GRABADO el 13-10-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 13 de octubre del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!

Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.

Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.

Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, lunes 13 de octubre del 2025.

PNP salva la vida de recién nacido abandonado en una caja de cartón.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 13 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, lunes 13 de octubre del 2025.

Municipalidad de San Isidro cierra varios parques tras envenenamiento masivo de mascotas.

Donald Trump: presidente de los Estados Unidos anuncia el fin de la guerra en Gaza.

Lucha contra la tuberculosis: el plan piloto en cinco distritos para mejorar la alimentación.

Cronología de la vacancia de Dina Boluarte y la asunción presidencial de José Jerí.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, lunes 13 de octubre del 2025.

Mitos del Perú: la bandera del Cusco, el salto de Ugarte y el cometa que anunció el fin del imperio.

Santa Rosa de Ocopa: 300 años del convento que evangelizó la selva y forjó identidad peruana.

El sacrificio que cambió la ciencia: Daniel Alcides Carrión y el legado de la medicina peruana.

Golpe a la piratería: incautan chalecos rellenos de jebe y sal falsificada en locales.

Serenos de Puente Piedra en acción: así le hacen frente a extorsionadores y bandas.

Más de 1.5 millones de celulares del crimen fueron bloqueados en el país.

Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

TVPerú Noticias

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, lunes 13 de octubre del 2025

video

PNP salva la vida de recién nacido abandonado en una caja de cartón

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 13 de octubre del 2025

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, lunes 13 de octubre del 2025

video

Municipalidad de San Isidro cierra varios parques tras envenenamiento masivo de mascotas

video

Donald Trump: presidente de los Estados Unidos anuncia el fin de la guerra en Gaza

video

Lucha contra la tuberculosis: el plan piloto en cinco distritos para mejorar la alimentación

video

Cronología de la vacancia de Dina Boluarte y la asunción presidencial de José Jerí

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, lunes 13 de octubre del 2025

video

Mitos del Perú: la bandera del Cusco, el salto de Ugarte y el cometa que anunció el fin del imperio

video

Santa Rosa de Ocopa: 300 años del convento que evangelizó la selva y forjó identidad peruana

video

El sacrificio que cambió la ciencia: Daniel Alcides Carrión y el legado de la medicina peruana

video

Golpe a la piratería: incautan chalecos rellenos de jebe y sal falsificada en locales

video

Serenos de Puente Piedra en acción: así le hacen frente a extorsionadores y bandas

video

Más de 1.5 millones de celulares del crimen fueron bloqueados en el país

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Escritoras

Día de la Escritoras

Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

Fiesta patronal de la Virgen de Fátima en Santa María de Nieva

Fiesta patronal de la Virgen de Fátima en Santa María de Nieva

Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca

Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 13 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.44
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo