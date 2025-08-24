GRABADO el 24-08-2025

Caso Saweto: esperan aumento de penas para asesinos de líderes indígenas ADNRPP

Jessica Quiróz, abogada defensora de las víctimas del Caso Saweto, señaló que las autoridades han tardado 11 años en avanzar en este proceso, por lo que pidió que el Estado cumpla con sus compromisos para mejorar la calidad de vida y proteger los derechos de las comunidades indígenas.



Desde RPP Noticias

Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.

