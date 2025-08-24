GRABADO el 24-08-2025

Elecciones 2026: ¿Cómo afectará la eliminación de las PASO al Perú? ROTATIVARPP INFORME

Para resolver la interrogante es necesario recordar que en diciembre del 2023, el Pleno del Congreso decidió modificar la ley de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), una ley que, según expertos electorales, hubiera servido de filtro para reducir la cantidad de candidaturas.

el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

Encuentran casa de élite Moche que revela sus costumbres y alimentación de hace 1400 años ShortRPP.

ENVIVO SIEMPRECASARPP 24/08/2025.

Esterilización y adopción: claves para frenar la sobrepoblación de perros y gatos SIEMPRECASARPP.

Fraudes online y robos digitales: consejos para proteger tu información SIEMPRECASARPP ENTREVISTA.

Caso Saweto: esperan aumento de penas para asesinos de líderes indígenas ADNRPP.

Elecciones 2026: ¿Fue un ERROR ELIMINAR las PASO? ADNRPP ENTREVISTA.

"Un MINISTRO CENSURADO, por temas políticos, NO debería REGRESAR a NINGUNA CARTERA" ADNRPP.

SANTIVÁÑEZ VUELVE al gabinete como ministro de Justicia pese a investigaciones ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO DOMINGO ES FIESTA 24/08/2025 DOMINGOFIESTARPP.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 24/08/2025 ADNRPP.

Sobre SANTIVÁÑEZ: "Esa experiencia que tiene le va a dar otro dinamismo Minjus" ADNRPP.

SANTIVÁÑEZ REGRESA: "Pdta. sigue tomando malas decisiones que generan desestabilidad" ROTATIVARPP.

Elecciones 2026: ¿Cómo afectará la eliminación de las PASO al Perú? ROTATIVARPP INFORME.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 24/08/2025 ROTATIVARPP.

Se reportan intensas ráfagas: alertan vientos de hasta 63 km/h que levantan polvo y arena SHORTRPP.

Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

Encuentran casa de élite Moche que revela sus costumbres y alimentación de hace 1400 años ShortRPP

video

ENVIVO SIEMPRECASARPP 24/08/2025

video

Esterilización y adopción: claves para frenar la sobrepoblación de perros y gatos SIEMPRECASARPP

video

Fraudes online y robos digitales: consejos para proteger tu información SIEMPRECASARPP ENTREVISTA

video

Caso Saweto: esperan aumento de penas para asesinos de líderes indígenas ADNRPP

video

Elecciones 2026: ¿Fue un ERROR ELIMINAR las PASO? ADNRPP ENTREVISTA

video

"Un MINISTRO CENSURADO, por temas políticos, NO debería REGRESAR a NINGUNA CARTERA" ADNRPP

video

SANTIVÁÑEZ VUELVE al gabinete como ministro de Justicia pese a investigaciones ADNRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO DOMINGO ES FIESTA 24/08/2025 DOMINGOFIESTARPP

video

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 24/08/2025 ADNRPP

video

Sobre SANTIVÁÑEZ: "Esa experiencia que tiene le va a dar otro dinamismo Minjus" ADNRPP

video

SANTIVÁÑEZ REGRESA: "Pdta. sigue tomando malas decisiones que generan desestabilidad" ROTATIVARPP

video

Elecciones 2026: ¿Cómo afectará la eliminación de las PASO al Perú? ROTATIVARPP INFORME

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 24/08/2025 ROTATIVARPP

video

Se reportan intensas ráfagas: alertan vientos de hasta 63 km/h que levantan polvo y arena SHORTRPP

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Luis Abanto Morales

Nacimiento de Luis Abanto Morales

Golpe de Estado de 1930

Golpe de Estado de 1930

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Batalla de Zepita

Batalla de Zepita

Festividad de la Cruz de Chalpón de Olmos (Lambayeque)

Festividad de la Cruz de Chalpón de Olmos (Lambayeque)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 25 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo