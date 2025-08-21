GRABADO el 21-08-2025

Las 5 del día: Transporte público en Lima y Callao opera con normalidad pese a paro convocado

Poder Judicial ordena prisión suspendida y expulsión inmediata de topógrafos colombianos

Topógrafos colombianos que ingresaron ilegalmente a la isla Chinería en Loreto, serán expulsados del país luego de pagar de manera solidaria, una reparación civil de 4 mil 500 soles que le impuso el Poder Judicial como parte de una sentencia por el delito de violación de la soberanía nacional.



Transporte público en Lima y Callao opera con normalidad pese a paro convocado

El ministro de Transportes y Comunicaciones César Sandoval, informó que la convocatoria al paro ha sido un fracaso total. El 90 de las unidades de transporte público de la capital salieron a laborar con tendencia a ser un 100 por ciento durante el día.



Entregarán Bonos BAE por S/ 500 a familias afectadas por explosión en Trujillo

Las familias cuyas casas quedaron inhabilitadas por el atentado explosivo de bandas criminales en Trujillo recibirán un bono de 500 soles del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.



Autoridades trabajan para extinguir incendios forestales en Ayacucho, Apurímac, Arequipa y Puno

El Instituto Nacional de Defensa Civil precisó que los incendios en Ayacucho, Apurímac, Arequipa y Puno consumen más de 20 hectáreas de pastos y arboles y felizmente no ha registrado hasta el momento víctimas humanas que lamentar.



Alianza clasificó a cuartos de la Sudamericana tras vencer a Católica

Tras clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, Alianza Lima espera ahora que se defina su próximo rival entre los clubes Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda de Argentina, cuyo partido definitorio fue suspendido anoche por actos vandálicos en las tribunas.







