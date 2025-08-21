GRABADO el 21-08-2025

Andina en Regiones: colocan primera piedra del primer laboratorio de criminalística de la región

La Libertad: colocan primera piedra del primer laboratorio de criminalística de la región.



Cusco: inauguran agencias de empleos que ofrece hasta 300 puestos semanales .



Arequipa: serenos son capacitados en uso de gas pimienta para luchar contra delincuencia.











El Peruano 200 años: una mirada hacia el futuro en cierre de conferencias.

Inauguran estación QuilcaEl Peruano por bicentenario del diario El Peruano.

Av. Canadá contará con viaductos que unirán Ate, San Borja y San Luis.

Seguimiento a acuerdos adoptados en APEC Perú 2024.

Las 5 del día: Transporte público en Lima y Callao opera con normalidad pese a paro convocado.

El Peruano: 200 años de Comunicación Oficial y Seguridad Jurídica Ciclo de Conferencias.

ICA : Digitalización masiva de documentos en megaproyecto de ICATEC.

¡Sigue el Ciclo de Conferencias por los 200 años de El Peruano!.

El Peruano 200 años: resaltan su aporte en ciclo de conferencias.

Andina en Regiones: detienen a sujeto por un presunto ejercicio ilegal de la medicina.

TC ha señalado que la institución de la presidencia debe ser protegida.

Bicentenario de El Peruano: Pdte. Consejo de Ministros Eduardo Arana inaugura Ciclo de Conferencias.

Virú: así era la casa de un personaje de élite 100 años a.C..

El Peruano: 200 años preservando la memoria, narrando nuestra historia - exposición fotográfica.

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

