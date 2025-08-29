RODRIGO CUBA: Relación con Melissa Paredes, anécdotas con Chale, el reloj de Paolo y más lafedecuto
Rodrigo Cuba llego al programa para soltarnos todo ese aguadito que se tenia guardado sobrinos, el lateral nacional nos cuenta acerca de su vida en el futbol, su proceso por divisiones menores y sus diferentes experiencias en los muchos equipos que ha podido jugar. Además nos habla sobre su actualidad y lo que viene viviendo en esta nueva etapa de su vida.
00:00 INICIO
04:45 RODRIGO CUBA NOS CUENTA ACERCA DEL MOMENTO EN EL QUE SE ENCUENTRA
07:09 RODRIGO CUBA ESTUVO CERCA DE CONVERTIRSE EN YOUTUBER APOYANDO A SU HERMANO EN LOS STREAMS
08:21 RODRIGO CUBA NOS CUENTA SOBRE SU INFANCIA
09:24 RODRIGO CUBA NOS HABLA ACERCA DE COMO LE IBA EN EL COLEGIO Y CÓMO LO APOYABAN EN EL FÚTBOL
12:04 RODRIGO CUBA HACE UN RECUENTO DE TODOS LOS JUGADORES QUE ADMIRABA DESDE NIÑO
15:09 RODRIGO CUBA RECUERDA LA VEZ QUE EL CHOLO PRADO LE ROBÓ LOS GUANTES AL LOCO DELGADO EN PLENO PARTIDO
1652 RODRIGO CUBA Y LA HISTORIA DE COMO SE INICIÓ EN EL FÚTBOL Y CÓMO LLEGÓ A DIVISIONES MENORES DE ALIANZA LIMA
26:33 RODRIGO CUBA NOS HABLA SOBRE SU ETAPA EN ALIANZA Y CÓMO SE DIO SU DEBUT
37:00 RODRIGO CUBA Y LA HISTORIA DE COMO EL AURICH LE OFRECIO SER UNO DE LOS MEJORES PAGADOS DEL EQUIPO
45:15 RODRIGO CUBA RECUERDA ANECDOTA CON PAOLO GUERRERO, ANDRÉ CARRILLO Y EL LOCO VARGAS
48:20 RODRIGO CUBA NOS CUENTA SU EXPERIENCIA EN AURICH Y SU SALIDA LUEGO DE QUE CAMBIARAN LAS CONDICIONES
56:35 RODRIGO CUBA NOS HABLA SOBRE COMO SE DIO SU LLEGADA A UNIVERSITARIO DE DEPORTES Y SUS ANECDOTAS CON EL PROFE CHALE
01:06:01 RODRIGO CUBA RECUERDA LA BUENA CAMPAÑA QUE TUVO EN MUNICIPAL
01:10:53 RODRIGO CUBA NOS HABLA SOBRE SU PASO AL EXTRANJERO Y LA MALA SUERTE QUE TUVO POR EL COVID
01:23:42 RODRIGO CUBA Y LA RELACIÓN QUE LLEVA HOY EN DIA CON MELISSA PAREDES
