La LISTA de PODEROSOS LÍDERES MUNDIALES que estarán en el MEGADESFILE MILITAR de CHINA Gestión
Este miércoles, China llevará a cabo un gran desfile militar con motivo del 80 aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y de la proclamada victoria global sobre el fascismo. El evento en Pekín será encabezado por el presidente XiJinping, quien pronunciará un discurso en la plaza de Tiananmen y pasará revista a las tropas del Ejército Popular de Liberación (EPL).
En la previa, líderes de potencias mundiales ya se encuentran en la capital china. Entre ellos, el presidente de Rusia, VladimirPutin, y el primer ministro de India, NarendraModi, quienes se suman a la lista de invitados internacionales que asistirán a la ceremonia. Esta presencia refuerza el simbolismo global del desfile y proyecta a Pekín como un centro de influencia geopolítica en medio de crecientes tensiones con Occidente.
La ciudad de Pekín lleva semanas bajo estrictas medidas de seguridad: escáneres similares a los de aeropuertos en edificios oficiales, vigilancia 24 horas en los pasos elevados y controles reforzados en accesos clave. El acto también será una oportunidad para que Xi destaque la modernización militar del EPL, tras recientes escándalos de corrupción y la purga de dos ministros de Defensa.
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
Desde Diario Gestión
HISTÓRICO DESFILE MILITAR EN CHINA POR LOS 80 AÑOS DEL FIN DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL EN VIVO.
EN VIVO DONALD TRUMP hace importante anuncio desde la Casa Blanca SUBTITULADO EN ESPAÑOL.
La LISTA de PODEROSOS LÍDERES MUNDIALES que estarán en el MEGADESFILE MILITAR de CHINA Gestión.
Noticias del 2 de setiembre: EJERCICIO MILITAR DE EEUU EN PUERTO RICO ASUSTA A MADURO Noticiero.
¿Por qué EE.UU. inició la MOVILIZACIÓN de su infantería marina en PUERTO RICO? Gestión.
Noticias de 1 de setiembre: MADURO DENUNCIA QUE 1200 MISILES APUNTAN CONTRA VENEZUELA Noticiero.
MADURO CAERÁ, EE.UU. YA TIENE BUQUES LISTOS, según ex canciller peruano Rodríguez Mackay.
Revelan que NICOLÁS MADURO analizó RENUNCIAR a su cargo antes de las ELECCIONES 2024 Gestión.
"EL FINAL DE MADURO SERÁ CÁRCEL O LA MUERTE", ADVIERTE EXCANCILLER RADAR24.
¿Por qué el sismo de 6 causó 800 muertos y 2700 heridos en AFGANISTÁN? Gestión.
Xi Jinping, Modi y Putin desafían al poder de Occidente en la cumbre de la OCS Gestión.
Noticias del 1 de setiembre: MADURO ANALIZÓ RENUNCIAR A LA PRESIDENCIA EN VENEZUELA.
Golpe a Hamás: Israel elimina a su portavoz Abu Obeida en Gaza Gestión.
Venezuela amenaza a EE.UU. con respuesta militar si invaden su territorio Gestión.
Noticias del 31 de agosto: HUTÍES CONFIRMAN QUE ISRAEL ELIMINÓ A SU PRIMER MINISTRO Noticiero.
Además hoy día 03 de Setiembre en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.