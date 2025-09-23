GRABADO el 23-09-2025

Un exsuboficial de la FAP fue detenido en Lima tras una investigación por delitos contra menores.

Cuatro adolescentes fueron rescatadas. Noticias EsNoticia Actualidad Caretas fap

Transportistas bloquearon la entrada de San Juan de Lurigancho tras el ataque contra uno de ellos.

Un conductor descendió de su auto y dañó la ventana de un bus..

El Perú despide a Hernán Romero, uno de sus grandes actores..

Boluarte en ONU señaló: Los héroes son convertidos en victimarios y los terroristas en víctimas..

Villa El Salvador: Dos buses de la empresa Vipusa fueron atacados a balazos en menos de una hora..

En el colegio de Carabayllo, padres denuncian que delincuentes exigen pago para seguridad..

En una noche histórica en París, Ousmane Dembélé se consagró con el Balón de Oro 2025..

Horóscopo de la semana en Caretas Tauro, virgo y capricornio.

Horóscopo de la semana en Caretas Aries, leo y sagitario .

Horóscopo de la semana en Caretas Géminis, libra y acuario .

Horóscopo de la semana en Caretas Cáncer, escorpio y piscis.

Cortan discurso de la presidenta Dina Boluarte ante la Asamblea General de la ONU.

Un testigo clave en la investigación contra Víctor Zanabria, denunció que recibió una amenaza..

Guido Calderón, protagonista de Nanito, pide apoyo urgente ..

Además hoy día 25 de Setiembre en el calendario del Perú.

