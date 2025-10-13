GRABADO el 13-10-2025

Laboratorios clandestinos son intervenidos

Dos laboratorios clandestinos que producían postres con droga fueron intervenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) en Comas y Carabayllo. Aquellos productos se comercializaban por la plataforma de TikTok a través de transmisiones en vivo.



RAFAEL LÓPEZ ALIAGA RENUNCIA A LA ALCALDÍA DE LIMA.

Suspenden vuelos en Cusco debido a mantenimiento: ¿Cuánto tiempo no funcionará aeropuerto?.

César Acuña renuncia como gobernador de La Libertad para postular a la presidencia.

16 perritos envenenados en San Isidro: Municipalidad busca a culpable en cámaras y halla esto.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - LUNES 13 DE OCTUBRE DEL 2025.

Sale de fiesta de amigo y lo matan a 8 balazos: Familia de cantante sospecha de asistente a fiesta.

Grupo de delincuentes armados tomaron mercado de flores Uniflor.

Damnificados en Pamplona critican que autoridades no entregan colchones: "Donaciones son de vecinos".

Ciudadanos apoyan a damnificados por el incendio en Pamplona Alta.

Hallan cuerpos en miniván.

José Jerí en operativo en cárceles del Perú.

Incertidumbre por el gabinete de José Jerí: Presidente descarta opciones, pero no oficializa nombres.

16 perros salieron a pasear en San Isidro y terminaron muertos: "Comenzó a botar espuma por la boca".

La expareja sospechosa ha desaparecido: Primos son hallados muertos en miniván en carretera.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

