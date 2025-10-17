Darán canastas a policías que enfrentaron protestas
El general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, hizo público que los efectivos policiales que participaron en la contención de las manifestaciones del 15 de octubre recibirán canastas de víveres. El anunció llegó en una ceremonia de celebración que tuvo lugar hoy por la mañana en el cuartel de la Policía Montada del Potao, en el Rímac, a la que acudió el presidente de la república, José Jerí.
