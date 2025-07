GRABADO el 07-07-2025

LO ENCARARON Hombre que chocó su carro en La Molina se disculpó llorando pero no convenció

IMÁGENES LO DEJARON MAL PARADO Intentó evitar la cárcel, pero no lo logró. Miguel Ángel Requejo, el hombre que estrelló su vehículo contra el restaurante El Charrúa (La Molina, Lima), se disculpó entre lágrimas y trató de justificarse alegando que, tras una discusión en el local, perdió sus lentes, lo que habría afectado su visión al momento de conducir. Sin embargo, la defensa de los agraviados cuestionó su versión y sostuvo que nuevas imágenes recabadas revelaban sus verdaderas intenciones. Finalmente, el Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de tentativa de homicidio.



¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



loultimonoticiasperu lamolina elcharrua restaurantes accidente accidentedetransito prisiónpreventiva intentodehomicidio imagenesreveladoras videosimpactantes noticiashoyperu loultimonoticiasperu lima Miguel Angel Requejo El Charrúa La Molina

Desde El Búho pe

¿TIEMBLA EE.UU? El tren bioceánico Brasil-Perú avanza con respaldo de China y sin ruta a Bolivia.

¡CRECE EL REPUDIO! Dina Boluarte es rechazada en Junín: padres protestan y vuelan huevos otra vez.

Junín: Alcalde de Huancayo se suma al rechazo del aumento salarial de Dina Boluarte.

Dina no responde por aumento ni tarjeta, desaira a la prensa Pico a Pico.

SALE VIDEO QUE HUNDE A DINA Presidenta no solo cobra el doble, también cuenta con jugosas tarjetas.

PASÓ EN EL PERÚ: Ministros guardan silencio sobre tarjetazo y aumento de sueldo de Boluarte.

CARGOS A CAMBIO DE LEALTAD La forma en que Dina Boluarte arma su red de poder para protegerse.

SE SALE DE CONTROL Apedrean bus con pasajeros durante bloqueo de mineros artesanales en Ica.

LO ENCARARON Hombre que chocó su carro en La Molina se disculpó llorando pero no convenció.

Cusco: Gobernador y población rechazan aumento de sueldo de Presidenta Dina Boluarte.

Junín: Premier Eduardo Arana defiende aumento de sueldo de Boluarte: Este gobierno trabaja más".

DEFENSA Fiscal de la Nación rechaza acusaciones contra ella y sus colegas: "No hemos ningún delito".

¡SE LE DESFIGURÓ LA SONRISA! Dina Boluarte casi fulmina con la mirada a periodistas en conferencia.

¿OTRO GOLPE? Espinoza compara el intento de intervención al Ministerio Público con el autogolpe.

¡NI SUS ALIADOS LA AGUANTAN! Dina pierde apoyo congresal por ambición y peligra su jugoso aumento.

Además hoy día 08 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.