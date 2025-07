GRABADO el 06-07-2025

¡SE LE DESFIGURÓ LA SONRISA! Dina Boluarte casi fulmina con la mirada a periodistas en conferencia

POR POCO Y SE VA Dina Boluarte ofreció una conferencia de prensa para informar sobre la situación del REINFO y la huelga que vienen acatando los mineros informales. Sin embargo, al notar que los periodistas no mostraban intención de consultarle sobre ese tema, sino sobre las denuncias y cuestionamientos en su contra como su aumento de suelo. La presidenta visiblemente incómoda accedió a responder al final.



En sus palabras finales, afirmó que los discursos que da en inauguraciones de colegios y otras actividades son su forma de comunicarse con la población peruana. Añadió que no brinda declaraciones a la prensa porque, según ella, las preguntas que recibe no responden al interés nacional, sino a intereses personales.





Desde El Búho pe

Además hoy día 07 de Julio en el calendario del Perú.

