GRABADO el 07-07-2025

SALE VIDEO QUE HUNDE A DINA Presidenta no solo cobra el doble, también cuenta con jugosas tarjetas

Derogación del aumento a Dina Boluarte pierde fuerza en el Congreso: el fujimorismo no la respalda



Nuevos cuestionamientos contra presidenta Dina Boluarte por tarjeta de consumo de 5 mil soles



Desmienten a Dina Boluarte con un video donde prometía no aprovechar ningún beneficio si llegaba al poder



Desde El Búho pe

¡ESTÁN HARTOS! Transportistas y pasajeros confrontan a mineros por bloqueos de vías en regiones.

Arequipa: Bloqueos de mineros informales en Arequipa provocan desabastecimiento y un fallecido.

¡VERGÜENZA INTERNACIONAL! Dina y el Congreso ponen al Perú al borde de ser un Estado fallido.

RADICALIZARÁN PROTESTA Mineros artesanales enfurecen tras rechazo de ley MAPE en el Congreso.

PASÓ EN EL PERÚ: En medio del rechazo ciudadano, Dina Boluarte inaugura colegio.

Primer f4ll3cido por protesta de mineros Pico a Pico con Mabel Cáceres.

¡HARTOS DE DINA! Congreso revienta tras desplante del gobierno en debate sobre mineros artesanales.

¿TIEMBLA EE.UU? El tren bioceánico Brasil-Perú avanza con respaldo de China y sin ruta a Bolivia.

¡CRECE EL REPUDIO! Dina Boluarte es rechazada en Junín: padres protestan y vuelan huevos otra vez.

Junín: Alcalde de Huancayo se suma al rechazo del aumento salarial de Dina Boluarte.

Dina no responde por aumento ni tarjeta, desaira a la prensa Pico a Pico.

SALE VIDEO QUE HUNDE A DINA Presidenta no solo cobra el doble, también cuenta con jugosas tarjetas.

PASÓ EN EL PERÚ: Ministros guardan silencio sobre tarjetazo y aumento de sueldo de Boluarte.

CARGOS A CAMBIO DE LEALTAD La forma en que Dina Boluarte arma su red de poder para protegerse.

SE SALE DE CONTROL Apedrean bus con pasajeros durante bloqueo de mineros artesanales en Ica.

Además hoy día 09 de Julio en el calendario del Perú.

