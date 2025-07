GRABADO el 07-07-2025

CARGOS A CAMBIO DE LEALTAD La forma en que Dina Boluarte arma su red de poder para protegerse

NO LES IMPORTA NADA Sin objetividad ni prudencia política. Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia, se ha cruzado una línea preocupante en el uso del poder.



Duplicarse el sueldo, evadir a la prensa y buscar legitimidad en espacios como los colegios ya forman parte de su estrategia de gobierno.

A eso se suma su interés en rodearse únicamente de funcionarios que le aseguren respaldo político, a cambio de protección en el Congreso.



Es el caso del nuevo ministro de Transportes, César Sandoval.

Militante de Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña.

Lejos de mantener una separación institucional, ambos han intercambiado elogios públicos por sus respectivas gestiones, como ocurrió este fin de semana. Todo de forma abierta y sin reservas.



Y no es un caso aislado. Varios ministros cercanos a Boluarte parecen decididos a mantenerse en el entorno del poder, especialmente ahora que se acercan las elecciones.



Uno de los casos más notorios es el de Morgan Quero, ministro de Educación. Ha sido cuestionado por su discurso errático y poco claro sobre el sector que dirige.

Recientemente, se afilió a Ciudadanos por el Perú, el partido vinculado a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta.



Este partido está siendo investigado por presuntos intercambios de cargos en prefecturas a cambio de respaldo político para el gobierno.

A pesar de ello, Quero defendió su decisión como un acto de convicción.





Además hoy día 08 de Julio en el calendario del Perú.

