GRABADO el 08-07-2025

¡CRECE EL REPUDIO! Dina Boluarte es rechazada en Junín: padres protestan y vuelan huevos otra vez

ENCERRÓ CON NIÑOS La presencia de Dina Boluarte fue nuevamente repudiada, esta vez en Concepción (Junín). Padres de familia intentaron retirar a sus hijos del colegio que iba a ser inaugurado por la presidenta, pero fueron impedidos por la policía incluso de acercarse. Mientras tanto, el propio alcalde de Concepción pidió dejar de criticar y agradeció a Boluarte por su visita.



El rechazo hacia la presidenta en regiones se ha vuelto cada vez más evidente. Recientemente, su visita a Arequipa estuvo marcada por varios incidentes. En esa ocasión, el ministro de Vivienda fue el más afectado cuando piedras y huevos lanzados por los manifestantes impactaron en su vehículo. Según testigos, el objetivo era alcanzar a la presidenta.



Pese a estos episodios, Dina Boluarte insiste en que solo minorías la rechazan, y ha calificado a quienes protestan de ciegos por no reconocer según ella el gran trabajo de su gestión. Sin embargo, en cada viaje que realiza, suele evitar el contacto directo con la población desplazándose en helicóptero. Su seguridad es extrema, y el canal del Estado enfoca únicamente los momentos en que es recibida por simpatizantes que, según versiones locales, formarían parte de su portátil político.



Desde El Búho pe

