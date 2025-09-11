GRABADO el 11-09-2025

Fe de Erratas ¿EL CONGRESO AHORA TAMBIÉN EN KICK? FATAL ACCIDENTE EN VÍA EVITAMIENTO - ATV

¡Bienvenidos a "Fe de Erratas" ! El nuevo espacio digital de ATV donde analizamos las noticias más relevantes con una mirada crítica y conversación abierta. PROGRAMA que busca crear un espacio diferente para la información y el debate. Acompáñanos en esta nueva aventura informativa.

Ley de fortalecimiento policial avanza sin requerir recursos adicionales.

Mininter sobre irregularidades en la PNP: La corrupción no empañará la carrera policial.

Dina Boluarte: "No importa las críticas, siempre se trabaja en unidad y con las manos limpias".

SJL: delincuentes desmantelan auto de familia durante la madrugada.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 11 de septiembre del 2025.

'Secretos de cocina': Programa del jueves 11 de septiembre del 2025.

'Secretos de cocina': Sandra Plevisani te enseña a preparar una rica ensalada de quinua.

Maju Mantilla: ¿Qué puedes perder por infidelidad? Rosa Sasieta advierte.

Evangélicos se disputan propiedad: Pastor y su familia permanecen encerrados en el último piso.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 11 de setiembre de 2025.

¡Cuidado! Fuertes olas en Tumbes amenazan con arrasar playas.

Estudiantes indignados toman la universidad San Marcos: "Estamos en contra de la privatización".

Cercado de Lima: Falsos mendigos piden dinero diciendo que tienen cáncer y leucemia.

Extorsionadores balean a colectivero por negarse a pagar 10 soles diarios de cupo.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Historieta Peruana

Día de la Historieta Peruana

Captura del terrorista Abimael Guzmán

Captura del terrorista Abimael Guzmán

