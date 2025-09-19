GRABADO el 19-09-2025

Julio Rodríguez: Los requisitos para suspender a Delia Espinoza se cumplían de sobra

El abogado penalista Julio Rodríguez afirmó que Delia Espinoza, reunía los requisitos de sobra para que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobara la medida cautelar que la suspende temporalmente del cargo de fiscal de la Nación por no restituir a Patricia Benavides en el Ministerio Público.



Los requisitos para suspender a un magistrado en el caso de Espinoza se cumplían de sobra. Lo que está decidiendo la JNJ es dejar sin efecto momentáneamente su designación de fiscal de la Nación ya no es más fiscal de la Nación ni fiscal suprema, indicó Rodríguez en entrevista con 24 Horas.



El abogado explicó que, mientras dure la suspensión de seis meses, el fiscal supremo Pablo Sánchez asumiría como Fiscal de la Nación interino por antigüedad, aunque no descartó que podría declinar. Será la Junta de Fiscales Supremos quienes elijan al fiscal de la Nación interino. Después de los seis meses, Espinoza regresaría a la Fiscalía de la Nación, agregó.



¿SE PODRÁ REVERTIR LA DECISIÓN DE LA JNJ?



Finalmente, Rodríguez señaló que Espinoza deberá agotar la vía administrativa antes de acudir a la vía constitucional si desea revertir la decisión de la JNJ. "Dependerá de lo que ella argumente, es una posibilidad de que vuelva antes de los 6 meses", sostuvo.





