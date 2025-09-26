GRABADO el 26-09-2025

Yunzas caen por fuertes precipitaciones en Satipo

Internos de penal Castro Castro lanzan su turrón: "No probarlo es un delito".

¿Línea 1 del Metro en peligro? Advierten que servicio podría colapsar por falta de trenes.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO: VIERNES 25 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Caos por intenso tráfico en la Vía Expresa Sur: No hay señalización.

Tribunal Constitucional rechaza hábeas corpus de Eliane Karp.

Fiscal Tomás Gálvez remueve a fiscales que investigaban a Santiváñez y Boluarte.

Betssy Chávez hace sesión de fotos en la playa.

Indecopi usa IA para detectar llamadas publicitarias sin permiso.

Biblioteca Nacional resguarda recetas antiguas de la cocina peruana bajos siete llaves.

Delincuentes amarran de pies y manos a anciano en Puno.

Rondas campesinas castigas a dos presuntos narcotraficantes.

Acusan a profesor de promover peleas de box en colegio.

Pareja es asaltada dentro de su auto en Surquillo.

Buses de la 57 se suman al paro de transportistas en SJL: No me mates por trabajar.

Además hoy día 26 de Setiembre en el calendario del Perú.

