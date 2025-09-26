GRABADO el 26-09-2025

Yunzas caen por fuertes precipitaciones en Satipo

Desde 24 Horas

Internos de penal Castro Castro lanzan su turrón: "No probarlo es un delito".

Yunzas caen por fuertes precipitaciones en Satipo.

¿Línea 1 del Metro en peligro? Advierten que servicio podría colapsar por falta de trenes.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO: VIERNES 25 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Caos por intenso tráfico en la Vía Expresa Sur: No hay señalización.

Tribunal Constitucional rechaza hábeas corpus de Eliane Karp.

Fiscal Tomás Gálvez remueve a fiscales que investigaban a Santiváñez y Boluarte.

Betssy Chávez hace sesión de fotos en la playa.

Indecopi usa IA para detectar llamadas publicitarias sin permiso.

Biblioteca Nacional resguarda recetas antiguas de la cocina peruana bajos siete llaves.

Delincuentes amarran de pies y manos a anciano en Puno.

Rondas campesinas castigas a dos presuntos narcotraficantes.

Acusan a profesor de promover peleas de box en colegio.

Pareja es asaltada dentro de su auto en Surquillo.

Buses de la 57 se suman al paro de transportistas en SJL: No me mates por trabajar.

Además hoy día 26 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

Internos de penal Castro Castro lanzan su turrón: "No probarlo es un delito"

video

Yunzas caen por fuertes precipitaciones en Satipo

video

¿Línea 1 del Metro en peligro? Advierten que servicio podría colapsar por falta de trenes

video

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO: VIERNES 25 DE SETIEMBRE DEL 2025

video

Caos por intenso tráfico en la Vía Expresa Sur: No hay señalización

video

Tribunal Constitucional rechaza hábeas corpus de Eliane Karp

video

Fiscal Tomás Gálvez remueve a fiscales que investigaban a Santiváñez y Boluarte

video

Betssy Chávez hace sesión de fotos en la playa

video

Indecopi usa IA para detectar llamadas publicitarias sin permiso

video

Biblioteca Nacional resguarda recetas antiguas de la cocina peruana bajos siete llaves

video

Delincuentes amarran de pies y manos a anciano en Puno

video

Rondas campesinas castigas a dos presuntos narcotraficantes

video

Acusan a profesor de promover peleas de box en colegio

video

Pareja es asaltada dentro de su auto en Surquillo

video

Buses de la 57 se suman al paro de transportistas en SJL: No me mates por trabajar

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de Creación y Semana Turística de Huaytará (Huancavelica)

Aniversario de Creación y Semana Turística de Huaytará (Huancavelica)

Día Mundial de la Anticoncepción

Día Mundial de la Anticoncepción

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes

Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Nacimiento del médico Honorio Delgado

Nacimiento del médico Honorio Delgado

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 26 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.51
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo