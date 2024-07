Jesús Zanabria Valverde es el hijo con suerte del actual Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, pues fue contratado en el Ministerio del Interior solo un mes después de que su padre fuera nombrado como jefe máximo de la institución policial por la presidenta Dina Boluarte el pasado 4 de enero.



A pesar de no tener experiencia previa en el Estado, Jesús Zanabria fue invitado por el Tribunal de Disciplina Policial para trabajar como asistente legal. En conversación con Panorama, el joven de 35 años evitó revelar el nombre de la persona que lo recomendó para ocupar dicho cargo, aunque aseguró que no fue su padre.



Zanabria Valverde es bachiller en derecho y en febrero de este año obtuvo su primera orden de servicio con una remuneración de S/3,000, un contrato que se extendió durante el mes de marzo. Su trabajo consistió en recepción, registro y distribución de documentación administrativa para el Tribunal de Disciplina Policial.



AHORA TRABAJA EN MIDAGRI



Jesús Zanabria ya no trabaja más en el Ministerio del Interior, sin embargo, Panorama comprobó que ahora el hijo del Comandante General de la Policía Nacional viene laborando en el Ministerio de Agricultura y Riego, que preside el ministro Ángel Manero Campos. Hasta el momento, no hay pronunciamiento sobre su nombramiento.

