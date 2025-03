GRABADO el 30-03-2025

Hablan los padres de víctima con muerte cerebral: Alejandra Landers entró con gripe

La familia de Alejandra Landers exige justicia tras su trágico fallecimiento en la clínica SANNA de San Borja. La joven, de 26 años, ingresó por un simple resfrío, pero terminó con muerte cerebral después de recibir un suero fisiológico contaminado de la farmacéutica Medifarma. Mi hija llegó sana y me la han entregado muerta, denunció su padre.



El caso ha generado indignación debido a la presunta negligencia médica y la falta de monitoreo. Su madre, Eliana, relató que la joven ingresó a emergencia a las 9:17 pm, pero horas después no respondió y convulsionó. Cuando la toqué, su cara estaba mojada de saliva y tenía todo el cuerpo orinando, narró entre lágrimas. A pesar de la gravedad, la clínica tardó tres horas en realizarle exámenes.



Padres exigen justicia ante la muerte de su hija



Los padres han denunciado trabajos burocráticos para iniciar acciones legales contra los responsables. Intentamos presentar una denuncia penal y no nos la aceptan. Nadie se quiere hacer competente, afirmó su abogado. Además, se reveló que el Ministerio de Salud modificó en 2024 la normativa para reportar reacciones adversas de medicamentos, ampliando el plazo de 24 horas a 7 días, lo que podría favorecer la impunidad en casos como este.



Mientras la familia de Alejandra exige justicia, la clínica SANNA y Medifarma han ofrecido cubrir los gastos médicos e incluso hablaron de una posible indemnización. Sin embargo, su padre rechazó cualquier compensación económica: No queremos dinero, queremos la verdad.





Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 30/03/2025



