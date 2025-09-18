GRABADO el 18-09-2025

Hinchas de ALIANZA LIMA no dejaron dormir a los jugadores de la 'U' DE CHILE Líbero

En la previa del partido por la CopaSudamericana, seguidores del cuadro blanquiazul fueron al hotel de concentración del plantel chileno para interrumpir su sueño prendiendo fuegos artificiales.



Enlaces Útiles

Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6

Más noticias: https://libero.pe/

Facebook: http://bit.ly/38i9NcH

Twitter: http://bit.ly/31Hig6D

Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ

Desde Líbero

UTC UNIVERSITARIO: Datos OFICIALES para VER el MINUTO A MINUTO del partido Líbero.

EL PICANTE MENSAJE QUE DEJÓ RENATO TAPIA TRAS CONFIRMARSE A MANUEL BARRETO COMO DT DE PERÚ.

ALIANZA LIMA COM. UNIDOS: Detalles para VER EN VIVO el partido por LIGA 1 Líbero.

Censos2025, tu información cuenta.

En EXCLUSIVA con Ignacio Buse, la primera raqueta en el cuadro peruano de CopaDavis 2025 Líbero.

RENATO TAPIA apunta contra MANUEL BARRETO tras ser elegido DT de la SELECCIÓN PERUANA Líbero.

REAL MADRID VS ESPANYOL: ¿Dónde y a qué hora ver el duelo por la fecha 5 de LaLiga 2025-26? Líbero.

DT de la U. de Chile dejó CONTUNDENTE MENSAJE tras empate ante ALIANZA LIMA Líbero.

¡NÉSTOR GOROSITO SE QUEDA EN ALIANZA LIMA!: el 'Pipo' anunció acuerdo de palabra Líbero.

¿OTRA VEZ CARLOS?: LAS EXPULSIONES DE ZAMBRANO CON ALIANZA LIMA EN EL 2025 Líbero.

JUGADORES de ALIANZA LIMA afirman que buscarán la CLASIFICACIÓN ante la U. DE CHILE Líbero.

ALIANZA LIMA 0-0 U. DE CHILE: Hinchas blanquiazules ENOJADOS con Zambrano tras empatar Líbero.

ALIANZA LIMA VS U. DE CHILE EN VIVO COPA SUDAMERICANA 2025 CUARTOS DE FINAL Líbero.

Hinchas de ALIANZA LIMA no dejaron dormir a los jugadores de la 'U' DE CHILE Líbero.

BARCELONA VS NEWCASTLE EN VIVO CHAMPIONS LEAGUE 2025 - Fecha 1 Líbero.

Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Líbero

Todos los videos desde Líbero en Youtube.