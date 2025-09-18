GRABADO el 18-09-2025

Hinchas de ALIANZA LIMA no dejaron dormir a los jugadores de la 'U' DE CHILE Líbero

En la previa del partido por la CopaSudamericana, seguidores del cuadro blanquiazul fueron al hotel de concentración del plantel chileno para interrumpir su sueño prendiendo fuegos artificiales.

Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.

