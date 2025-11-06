GRABADO el 06-11-2025

Cae alias Loco Frank en Ate: Presunto brazo armado de una banda de extorsionadores

En horas de la madrugada, agentes de la Dirincri de la PNP capturaron a un peligroso criminal conocido en el mundo del hampa con el alias de Loco Frank.



El detenido sería el presunto brazo armado de la banda Los Faites del Este, que extorsionaba a comercios y colectiveros en la zona de Huaycán.



Según informó la Policía Nacional, el detenido sería el encargado de recolectar el dinero producto de la extorsión en diversas zonas del distrito Ate.



Brazo armado y logístico de una organización criminal



Según información de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, Los Faites del Este exigía pagos semanales a sus víctimas por más de 100 mil soles. Cobraban cupos a los comercios de Huaycán, colectiveros, talleres y otros negocios en la zona.



Sobre esta importante captura, el coronel Juan Carlos Montúfar indicó que esta organización estaría conformada por remanentes de otras bandas ya desarticuladas.



Cabe señalar que, para las autoridades alias Loco Frank habría operado como brazo armado y logístico de esta organización criminal.

Desde 24 Horas

