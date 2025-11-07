GRABADO el 07-11-2025

Elecciones 2026: Hoy vence plazo para que partidos informen a la ONPE sobre sus precandidatos

El día de hoy, viernes 7 de noviembre, es el último día para que los partidos políticos informen a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), quiénes son sus precandidatos para competir en las elecciones internas con miras a los comicios del próximo año.



Cabe recordar que el pasado viernes 31 de octubre se venció el plazo para las inscripciones de las planchas presidenciales, mientras que el día de hoy vence el plazo para que los partidos informen a la ONPE cuáles son dichas planchas.



Cabe precisar que las elecciones internas de los partidos se llevarán a cabo desde fines del presente mes hasta la quincena de diciembre. Van a ser 15 días en los cuáles las agrupaciones elegirán a sus representantes en las Elecciones Generales del 2026.



Cabe precisar que existen 27 partidos que solo tienen una plancha presidencial, lo que significa que, evidentemente, dichas listas no se van a someter a nada, puesto que no tienen competencia para las elecciones primarias.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 07/11/2025



