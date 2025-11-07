El silencio impuesto: ansiedad y aislamiento por pérdida
24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 7 DE NOVIEMBRE DEL 2025.
Moteros anuncian marcha el sábado 8 de noviembre: buscarán llegar a Palacio de Gobierno.
Elecciones 2026: Hoy vence plazo para que partidos informen a la ONPE sobre sus precandidatos.
Martín Vizcarra: Expresidente sería sentenciado a fines de noviembre.
Betssy Chávez: Hoy se define si otorgan o no salvoconducto a expremier.
Sabor y calidad: Ficafé 2025 abre sus puertas en Chachapoyas.
Pedro Castillo: sentencia del juicio por golpe de Estado podría conocerse en diciembre.
En pleno estado de emergencia: negocios son extorsionados en Bellavista.
Cae alias Loco Frank en Ate: Presunto brazo armado de una banda de extorsionadores.
Mujer fuera de control agrede a serenos de La Molina: los escupió y abofeteó.
Zanja causa accidentes en Ate: vecinos culpan a la municipalidad por el forado.
¡Atención! restablecen vuelos en aeropuerto de Pisco tras lluvia de arena.
La Libertad: asesinan a chofer de bus por deuda de celular.
Chiclayo: ladrones roban cartera pensando que tenía S/20 mil, pero solo se llevaron cosméticos.
